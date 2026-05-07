Yele, la hija de Wisin, abraza con fuerza la música sacra: “Siento que eso es lo que Dios me llamó hacer”

La joven cantante Yelena Luna Morera, hija del exponente urbano Wisin, habla pausado, tiene un timbre de voz dulce y melodioso, contrario a la rapidez y energía con la que habla su padre.

En ese sentido, Yele, como se apoda desde pequeña, reconoció de entrada que se parece a su madre, Yomaira Ortiz Feliciano, pero en la faceta artística es similar a su progenitor, ya que la apasiona la música.

Yele comenzó en el 2024 a trazar su propio camino en la música, pero desde una dirección muy distinta al reguetón de Wisin. Debutó a sus 16 años en la música sacra con letras dedicadas a la adoración y al recogimiento espiritual. Su propuesta está centrada en la fe y en la música cristiana como vehículo de propósito y conexión espiritual. Lanzó el tema “Revélate”, junto al cantautor Caleb Steidel.

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Yele, hoy de 18 años, creció en medio del mundo secular y cristiano. Desde que ella tenía un año y medio, su madre Yomaira se conglomera en una iglesia cristiana por lo que conoce el evangelio desde pequeña. También conoce el mundo del género urbano por la exitosa carrera de su padre. Lo que sucede en el género urbano lo ha visto desde las primeras filas de un coliseo hasta en la sala de su hogar. Para ella su paso hacia la música sacra no fue una cuestión de elección, sino de convicción.

Yele no se planteó una posible elección entre los dos mundos, cantarle a Dios siempre fue su opción. Lo que sí la hizo dudar inicialmente es que no aspiraba a cantar frente al público, porque no le gustaban las cámaras.

De hecho, al repasar la vida familiar de Wisin, el reguetonero y su esposa nunca sobre expusieron a sus hijos en las redes sociales, en su caso mantuvieron esa intimidad y privacidad. Es por ello, que Yele se mostraba tímida para cantar en público y llamar la atención.

“Yo siempre he cantado en la iglesia, pero no quería ser artista, porque no me gustaban las cámaras o estar al frente cantando… quería trabajar en la música, pero desde atrás, en la producción”, explicó la simpática joven en entrevista con El Nuevo Día.

Mayo 5, 2026 - END Flash - Entrevista con la cantante Yele, hija de Wisin y recientemente se lanzó como cantante de música sacra. Lugar: En estudio de Frontera. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - cantante, música, sacra, hija (alexis.cedeno)

Sin embargo, esa visión cambió por una convicción mayor, se dio cuenta que sus talentos son para Dios.

“Eso fue Dios, literal… Dios me dio la valentía para hacerlo para atreverme a cantar”, confesó. “Como conozco los dos mundos el género urbano y el de la música sacra …. Entendí que mis talentos son por Dios y para Dios. Si tengo el talento que me da Dios porque no usarlo”, añadió.

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La joven artista reconoce la influencia de su entorno familiar, especialmente de sus padres, en su desarrollo musical y espiritual. “Papi fue quien se sentó conmigo y me dijo que tenía el talento y que si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer bien”, relató.

A eso se suma el consejo constante que le repite el exponente urbano a su hija: “Enfócate, yo te voy a apoyar 100%”.

Sobre el escenario, aseguró vivir una experiencia profundamente espiritual. “Cuando yo canto, estoy adorando al Señor… siento que Él está conmigo y yo le estoy cantando a Él”, expresó con certeza.

Hace unas semanas lanzó el tema “Bueno”, primer sencillo y carta de presentación de La Base De Fe, la nueva división de música cristiana de La Base Music Group. La Base Music es el sello fundado por el artista y empresario Wisin.

Este 7 de mayo de 2026, Yele se prepara para otro estreno lanza el sencillo, “28/7”, una colaboración con el exponente de música sacra Marcos Yaroide.

“Es como una metáfora de que quiero estar en la presencia del Señor más allá de un 24/7 por eso se llama 28/7”, detalló sobre el tema en colaboración con Marcos Yaroide.

“Yo no sabía nada de la colaboración. Cuando llegué me encontré con Marcos Yaroide y papi me dio la noticia. Estaba feliz porque él es un cantante que escucho desde pequeña y lo admiro mucho”, comentó.

La canción aborda la vulnerabilidad, luchas internas y el proceso de volver a Dios constantemente. Presenta a Dios como un padre cercano que restaura, sana y guía. Musicalmente, “28/7” mezcla los ritmos urbanos y contemporáneo con influencias country, creando un sonido fresco y juvenil.

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No obstante, el camino para Yele no ha estado libre de retos. La exposición pública ha sido uno de los mayores desafíos para la joven cantante. “A mí no me gustan las cámaras. Eso ha sido lo más difícil y lo otro es aprender a manejar las críticas porque la gente habla mucho, pero yo sé quién soy y estoy tranquila”, precisó.

Actualmente, Yele se encuentra desarrollando nuevos temas con miras de completar en agosto de 2026 su primer EP, mientras equilibra su carrera artística con sus estudios en producción musical y en administración de empresas. Además trabaja en una librería en Guaynabo.

“Cantar me encanta demasiado. Siento que eso es lo que Dios me llamó hacer”, concluyó.