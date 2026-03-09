Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hija de Wisin presenta su segundo tema de música sacra

YELE acaba de lanzar el sencillo de adoración “Bueno” ante su llamado de cantar y adorar a Dios

9 de marzo de 2026 - 3:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La hija de Wisin, YELE, acaba de lanzar su primer tema de música sacra. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La joven Yelena Luna Morera, ha seguido los pasos musicales de su padre, el exponente Wisin, pero desde una esquina muy distinta al reguetón.

La hija del reguetonero, adoptó el nombre de YELE para debutar en la industria de música sacra con letras dedicadas a la adoración y al recogimiento espiritual. En el 2024, presentó el tema “Revélate”, junto al cantautor Caleb Steidel que marcó su debut en la escena musical.

Pero no fue hasta este año que YELE estrena el tema “Bueno”, primer sencillo y carta de presentación de La Base De Fe, la nueva división de música cristiana de La Base Music Group. La Base Music es el sello fundado por el artista y empresario Wisin.

Esta nueva iniciativa nace con el propósito de desarrollar música cristiana de alta calidad dirigida a una generación joven, con estándares de producción contemporáneos y una visión de alcance global.

YELE, quien creció dentro de la fe cristiana, ha sentido desde temprana edad el llamado a cantar y adorar a Dios. Con el tema “Bueno”, presenta una propuesta fresca dentro del Latin Pop y el Latin Worship, combinando un sonido actual con un mensaje centrado en la fe, la gratitud y el reconocimiento de la presencia de Dios en cada etapa de la vida.

La canción surge desde una perspectiva personal. En ella, YELE expresa una declaración de gratitud a Dios, reconociendo que Él ha sido la fuente de todo lo bueno en su vida y el origen de una alegría auténtica desde el momento en que lo conoció. Lo nombra su padre.

Con un coro que aparece desde los primeros instantes, “Bueno” transmite un mensaje claro de esperanza y agradecimiento que busca conectar de inmediato con quienes la escuchan.

La producción musical estuvo a cargo de Los Legendarios, quienes aportan un sonido moderno y cuidadosamente trabajado que dialoga con las audiencias que hoy consumen worship contemporáneo, pop cristiano latino y Latin Pop, manteniendo siempre el enfoque en el mensaje espiritual de la canción.

Este lanzamiento también marca el inicio del concepto “777”, el proyecto musical que acompañará la nueva etapa artística de YELE.

El número siete posee un profundo significado dentro del cristianismo: en la Biblia representa plenitud, perfección divina y la obra completa de Dios, recordando los siete días de la creación descritos en el libro del Génesis. Inspirada en ese simbolismo, YELE presentará una nueva canción el día 7 de cada mes, construyendo una narrativa musical continua que refleje crecimiento espiritual, constancia y propósito.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
