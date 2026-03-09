Hija de Wisin presenta su segundo tema de música sacra

La joven Yelena Luna Morera, ha seguido los pasos musicales de su padre, el exponente Wisin, pero desde una esquina muy distinta al reguetón.

La hija del reguetonero, adoptó el nombre de YELE para debutar en la industria de música sacra con letras dedicadas a la adoración y al recogimiento espiritual. En el 2024, presentó el tema “Revélate”, junto al cantautor Caleb Steidel que marcó su debut en la escena musical.

Pero no fue hasta este año que YELE estrena el tema “Bueno”, primer sencillo y carta de presentación de La Base De Fe, la nueva división de música cristiana de La Base Music Group. La Base Music es el sello fundado por el artista y empresario Wisin.

Esta nueva iniciativa nace con el propósito de desarrollar música cristiana de alta calidad dirigida a una generación joven, con estándares de producción contemporáneos y una visión de alcance global.

YELE, quien creció dentro de la fe cristiana, ha sentido desde temprana edad el llamado a cantar y adorar a Dios. Con el tema “Bueno”, presenta una propuesta fresca dentro del Latin Pop y el Latin Worship, combinando un sonido actual con un mensaje centrado en la fe, la gratitud y el reconocimiento de la presencia de Dios en cada etapa de la vida.

La canción surge desde una perspectiva personal. En ella, YELE expresa una declaración de gratitud a Dios, reconociendo que Él ha sido la fuente de todo lo bueno en su vida y el origen de una alegría auténtica desde el momento en que lo conoció. Lo nombra su padre.

Con un coro que aparece desde los primeros instantes, “Bueno” transmite un mensaje claro de esperanza y agradecimiento que busca conectar de inmediato con quienes la escuchan.

La producción musical estuvo a cargo de Los Legendarios, quienes aportan un sonido moderno y cuidadosamente trabajado que dialoga con las audiencias que hoy consumen worship contemporáneo, pop cristiano latino y Latin Pop, manteniendo siempre el enfoque en el mensaje espiritual de la canción.

Este lanzamiento también marca el inicio del concepto “777”, el proyecto musical que acompañará la nueva etapa artística de YELE.