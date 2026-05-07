Nadyalee Torres cancela su participación en “Miss Grand International All Stars”

La modelo Nadyalee Torres, quien estaría representando a Puerto Rico en la edición “Miss Grand International All Stars”, anunció su retiro del certamen de belleza a tan solo días de su comienzo en Tailandia.

“Representar a Puerto Rico siempre ha sido un honor y un sueño. No obstante, en este momento mi compromiso como profesional de la salud y como familia debe estar por encima de cualquier otra aspiración. Para competir en un escenario internacional se requiere enfoque total, y hoy mi mente y corazón están donde más se me necesita”, sostuvo la Miss Mundo Puerto Rico 2013 a través de sus redes sociales.

Organizado por la propia franquicia de Miss Grand International, el evento se distingue por su formato “all stars”, abierto a mujeres y mujeres trans que hayan competido previamente en certámenes internacionales.

PUBLICIDAD

Según se ha detallado, esta edición especial reunirá a participantes con experiencia en escenarios internacionales.

La concentración dará inicio el próximo 16 de mayo con la llegada de las candidatas, mientras que la gala final está pautada para el 30 de mayo en Tailandia.

El panel de jueces del certamen también reúne figuras de peso en la industria, como la exMiss Universo Natalie Glebova y el empresario Osmel Sousa, reconocido por su trayectoria en la formación de reinas de belleza. También figura el pianista Omar Harfouch, quien denunció fraude en la pasada edición de Miss Universe 2025.