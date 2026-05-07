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Nadyalee Torres cancela su participación en “Miss Grand International All Stars”

“Hoy mi mente y corazón están donde más se me necesita”, expresó la boricua al confirmar que no viajará al concurso en Tailandia

7 de mayo de 2026 - 3:11 PM

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Nadyalee Torres fue sentenciada a la zona de peligro en el certamen Nuestra Belleza Latina. (GFR Media)
Nadyalee Torres.
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La modelo Nadyalee Torres, quien estaría representando a Puerto Rico en la edición “Miss Grand International All Stars”, anunció su retiro del certamen de belleza a tan solo días de su comienzo en Tailandia.

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“Representar a Puerto Rico siempre ha sido un honor y un sueño. No obstante, en este momento mi compromiso como profesional de la salud y como familia debe estar por encima de cualquier otra aspiración. Para competir en un escenario internacional se requiere enfoque total, y hoy mi mente y corazón están donde más se me necesita”, sostuvo la Miss Mundo Puerto Rico 2013 a través de sus redes sociales.

Organizado por la propia franquicia de Miss Grand International, el evento se distingue por su formato “all stars”, abierto a mujeres y mujeres trans que hayan competido previamente en certámenes internacionales.

Según se ha detallado, esta edición especial reunirá a participantes con experiencia en escenarios internacionales.

La concentración dará inicio el próximo 16 de mayo con la llegada de las candidatas, mientras que la gala final está pautada para el 30 de mayo en Tailandia.

El panel de jueces del certamen también reúne figuras de peso en la industria, como la exMiss Universo Natalie Glebova y el empresario Osmel Sousa, reconocido por su trayectoria en la formación de reinas de belleza. También figura el pianista Omar Harfouch, quien denunció fraude en la pasada edición de Miss Universe 2025.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha anunciado la participación de otra boricua en el concurso.

Tags
Miss Grand InternationalCertamen de belleza
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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