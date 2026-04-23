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De Miss Universe a Miss Grand International All Stars: Yamilex Hernández compite por un nuevo título

La dominicana ha competido en escenarios como Miss Universe 2025, Miss Universe Latina 2025 y Miss Internacional 2023

23 de abril de 2026 - 9:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Latina – Yamilex Hernández (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo y presentadora Yamilex Hernández fue confirmada como la candidata de República Dominicana en la primera edición All Stars del prestigioso certamen Miss Grand International.

Tras ganar el reality show de Telemundo, Miss Universe Latina 2025 y posteriormente participar ese mismo año en el Miss Universe en representación de la comunidad hispana en Estados Unidos, Hernández regresará a una pasarela internacional en busca de un nuevo título.

“Impulsada por el propósito y el crecimiento personal, Yamilex regresa a la escena internacional con una poderosa historia de resistencia e identidad”, cita el comunicado publicado por la página de MGI All Stars.

El “MGI All Stars” se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia, en una edición especial que reunirá a participantes con experiencia en escenarios internacionales.

La ganadora obtendrá premios entre $100,000 y un millón de dólares, además de la coronoa del novel certamen.

Tags
Miss UniverseMiss Grand InternationalCertamen de belleza
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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