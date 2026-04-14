Miss Grand International celebrará una edición All Stars con representación de Puerto Rico

El nuevo certamen Miss Grand International All Stars continúa generando expectativa con el anuncio de sus primeras candidatas, entre ellas figuras reconocidas del mundo de los concursos de belleza, en una edición especial que reunirá a participantes con experiencia en escenarios internacionales.

Organizado por la propia franquicia de Miss Grand International, el evento se distingue por su formato “all stars”, abierto a mujeres y mujeres trans que hayan competido previamente en certámenes internacionales. La gala final está pautada para el próximo 30 de mayo en Tailandia.

Entre las delegadas más destacadas anunciadas figura la conocida “Pocahontas” venezolana Sthefany Gutiérrez, quien fue segunda finalista en Miss Universe 2018, edición ganada por Catriona Gray. Igualmente

El grupo inicial de candidatas también incluye a varias representantes con trayectoria en distintos certámenes internacionales, particularmente de Filipinas, país que cuenta con una fuerte presencia en esta edición. Entre ellas se encuentran Gazini Ganados, Fuschia Ravena e Imelda Schweighart, entre otras.

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Por Puerto Rico, la representante será Nadyalee Torres, quien participó en Miss World 2013 y logró posicionarse en el Top 15 de Top Model of the World 2012. También, fue la cuarta finalista en el certamen de Miss Universe Puerto Rico 2012.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la puertorriqueña se destaca por su experiencia, liderazgo y enfoque en el bienestar, respaldado por una formación en salud. Además, es bilingüe y cuenta con habilidades en comunicación pública, lo que le ha permitido conectar con diversas audiencias en escenarios internacionales.

El panel de jueces del certamen también reúne figuras de peso en la industria, como la ex Miss Universo Natalie Glebova y el empresario Osmel Sousa, reconocido por su trayectoria en la formación de reinas de belleza. También está el pianista Omar Harfouch, quien denunció freude en la pasada edición de Miss Universe.