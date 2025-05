¿Renuncia o destitución?: Rachel Gupta ya no es Miss Grand International 2024

“Como resultado, la organización ha resuelto revocar su título de forma inmediata. Miss Rachel Gupta ya no está autorizada a utilizar el título ni a portar la corona asociada con Miss Grand International 2024”, señala el documento.

No obstante, la modelo y ex reina de belleza ofreció su propia versión de los hechos a través de sus redes sociales, asegurando que fue ella quien tomó la decisión de renunciar a la corona debido a un ambiente “tóxico” dentro de la organización.

“Con profundo pesar comparto esta noticia: he tomado la decisión de renunciar como Miss Grand International 2024 y devolver mi corona. Ser coronada fue uno de los sueños más preciados de mi vida. Me sentí llena de esperanza y orgullo por representar a mi país y hacer historia. Sin embargo, los meses posteriores a mi coronación estuvieron marcados por promesas rotas, maltrato y un entorno tóxico que ya no puedo seguir soportando en silencio”, expresó Gupta en una publicación.