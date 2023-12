“Dejen de estar de intrigosos por favor, sí hablaba mal de lo que se hacía aquí en México, pero Miss Grand para nada es un concurso de tres pesos”, fue como Lupita Jones intentó parar las críticas que los usuarios de Instagram le hacían por su decisión de firmar con esta organización, cuando en el pasado mostró su desinterés por la franquicia en México.

Lupita Jones, ex Miss Universo y directora de Mexicana Universal, tuvo un live en su cuenta de Instagram la noche de ayer, donde en pijama y en la sala de su casa, anunció la incorporación de su organización a Miss Grand Internacional.

“Muy contenta y agradecida por la confianza que nos dan a esta organización de Mexicana Universal para ser sus directores en México, traemos ya mil ideas de cómo promover por todo lo alto, con respeto y calidad a este concurso, estoy muy contenta de seguir ofreciéndoles a todas las jóvenes que confían en esta plataforma estas oportunidades de trascendencia internacional con marcas importantes y que les dan un gran respaldo”.

Lupita explicó que aún se encuentra estudiando los lineamientos del concurso y el perfil de la participante para este certamen y saber qué buscan, porque es un evento muy grande con una gran producción detrás, por lo que Mexicana Universal debe estar a la altura, pero sobre todo de la misión de esta organización, que es promover el fin de la guerra y la violencia, es decir, trabajar en pro de la paz; por eso en el pasado no quiso formar parte de Miss Grand México, ya que no respetaban estos principios.

Lo que Lupita Jones dijo en el pasado de Miss Grand Internacional

“Yo hablaba mal de lo que se hacía en México. No estaba de acuerdo cómo se trataban a las chavas y cómo se les embaucaba, no existía un verdadero respaldo como organización (para ellas) y se les explotaba solamente, eso es lo que criticaba. Me daba mucho coraje que alguien que no es mexicano las tratara de esa manera, entonces obviamente sí hablaba mal de lo que se hacía aquí”, dijo la exreina de belleza.

Mexicana Universal sigue preparando a las representantes de México para certámenes como Miss Internacional, Miss Charm, Reina Hispanoamericana y Miss Orb International, y por supuesto para Miss Grand International, además las propuestas de otras franquicias siguen llegando hasta la organización de Lupita y ella ya las estudia para seguir sumando.

Jones señaló que ha tenido conversaciones con reinas de belleza mexicanas que ya fueron a Miss Grand International y descubrió que se expresan muy bien de la organización, de lo bien que las tratan y lo mucho que las cuidan, por lo que han sido fabulosas experiencias.

“Yo no soy una mujer que se quede con los brazos cruzados, si se me cierra una puerta voy a tocar 10, 15, 20 las que sean, para seguir adelante y seguir brindándoles oportunidades a todas las chicas que confían en esta plataforma”, dijo Jones.

Aun así, los internautas no han dejado pasar sus declaraciones del pasado, y han sacado a la luz videos en los cuales Lupita Jones se expresa mal de la organización de Miss Grand México, incluso hay uno donde expresó: “¿Ustedes creen que yo voy a querer tomar esta cosa?”.