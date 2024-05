Boricua se vive el orgullo patrio en Chicago

“Yo aprendí a bailar bomba a los cinco años y nunca paré. Era algo que hicimos entre familia, en las casas, en el centro puertorriqueño. Luego de muchos años empezamos a invertir en nuestros propios proyectos. Hay otras personas que también hacen bomba, pero lo que me ha inspirado a mí han sido mis tíos, mi familia”, admitió.

“Mayormente, me dedico a conectar la diáspora con Puerto Rico. Para mí, siempre me ha inspirado seguir este trabajo para que los puertorriqueños fuera de la isla sepan que todavía hay un trabajo que se tiene que hacer. No podemos vivir en Puerto Rico por tantas cosas, pero es tan importante nuestra identidad”, afirmó.