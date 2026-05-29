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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Del “RandomChat” al estudio: el proceso creativo detrás del nuevo disco de Jay Wheeler

En “La voz favorita”, el artista salinense entrega su trabajo más personal y completo hasta la fecha

29 de mayo de 2026 - 8:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jay Wheeler llevará este 29 de mayo la popular experiencia de “RandomChat LIVE” al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hay historias que no se quedan en los libros, se cantan desde el corazón. Con una estética que juega entre la luz, la oscuridad y la fantasía medieval, Jay Wheeler regresa a escena con “La voz favorita”. Este disco, que lanzó ayer a las 8:00 p.m., no es solo una recopilación de canciones nuevas, sino una inmersión profunda en las batallas personales y el romanticismo del artista de Salinas. Para los fanáticos que lo han seguido desde sus primeros videos virales, este trabajo se siente como el capítulo definitivo de su identidad musical.

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Jay WheelerMúsica urbana
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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