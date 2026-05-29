Hay historias que no se quedan en los libros, se cantan desde el corazón. Con una estética que juega entre la luz, la oscuridad y la fantasía medieval, Jay Wheeler regresa a escena con “La voz favorita”. Este disco, que lanzó ayer a las 8:00 p.m., no es solo una recopilación de canciones nuevas, sino una inmersión profunda en las batallas personales y el romanticismo del artista de Salinas. Para los fanáticos que lo han seguido desde sus primeros videos virales, este trabajo se siente como el capítulo definitivo de su identidad musical.