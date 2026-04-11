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Jay Wheeler ofrece el primer vistazo a su próximo álbum con “De Lejitos”

Impulsado por contenido viral y su presencia en Kick, el intérprete adelanta el concepto de su próximo disco

11 de abril de 2026 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jay Wheeler promociona el sencillo que abre paso al nuevo disco. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Aprovechando el impulso en plataformas digitales, el artista nominado en dos ocasiones al Latin Grammy, Jay Wheeler, inicia una nueva etapa con “De Lejitos”.

El sencillo ofrece el primer vistazo al concepto que dará forma a su próximo álbum, basado en “La Voz Favorita”, apodo con el que ha sido identificado por sus seguidores.

El lanzamiento ocurre mientras su presencia en transmisiones en vivo continúa en crecimiento, incluyendo la plataforma Kick, donde su contenido ha acumulado millones de visualizaciones.

Publicado bajo Dynamic Records y distribuido por EMPIRE, “De Lejitos” comenzó a generar atención antes de su estreno oficial a partir de contenido compartido en sus transmisiones. Entre ellos, un video de su hija, Aiunii, bailando fragmentos del tema, que circuló en redes sociales.

Su impacto también se reflejó recientemente en Premio Lo Nuestro 2026, durante el homenaje a Arcángel, donde interpretó “Por Amar a Ciegas”, tema que volvió a posicionarse en listas tras la presentación.

Además, Wheeler mantiene contacto directo con su audiencia a través de su pódcast "RandomChat" y sus transmisiones en vivo, una práctica cada vez más utilizada en la industria musical para interactuar con el público. En ese espacio, ha contado con la participación de artistas como Maluma.

El estreno de “De Lejitos” llega tras una etapa activa en su carrera, que incluyó dos funciones consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico y una nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Interpretación Urbana/Fusión por “Roma”.

Jay Wheeler encendió la llama del amor con la primera función del concierto "P.S. Para siempre" la noche del miércoles en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.El exponente urbano llegó a la tarima central, en forma de corazón, para ofrecer una velada musical en la que el romance y el perreo fueron protagonistas.Jay Wheeler continuará su espectáculo musical la noche del jueves en el Choliseo.
1 / 23 | Así fue el concierto de Jay Wheeler la noche de San Valentín. Jay Wheeler encendió la llama del amor con la primera función del concierto "P.S. Para siempre" la noche del miércoles en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Alejandro Granadillo
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