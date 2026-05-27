Desde el ring a la música: Edgar Berlanga lanza vídeo del tema “Baby Mama”

En una nueva muestra de su valentía y versatilidad, el púgil puertorriqueño Edgar Berlanga asumió un reto fuera del cuadrilátero: abrirse paso en la industria musical. Con ese objetivo, el atleta lanzó hace dos meses el tema urbano “Baby Mama”, acompañado ahora por el estreno de su video musical, presentado la noche del lunes.

Aunque se mantiene activo en el boxeo, Berlanga lleva desde hace mucho tiempo coqueteando con la música urbana. “Llevo haciendo música desde 2021 y he grabado como cinco o seis canciones que nunca se han estrenado. Pero, tenía miedo de sacar música por mi carrera en el boxeo y porque a la gente le gusta hablar mal”, indicó el boxeador en entrevista con El Nuevo Día.

En febrero de este año, el artista sentía una gran urgencia por meterse al estudio y crear nueva música. La chispa surgió al escuchar un beat, un remix que de inmediato le sonó a éxito. Convencido del potencial, decidió llamar a su amigo y productor D-Note, reconocido por trabajar con figuras como Myke Towers y Alex Rose. Con entusiasmo, le insistió en que debían hacer una canción juntos, una idea que finalmente se convirtió en el tema “Baby Mama”.

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“Cuando grabé esa canción, me sentí diferente a las anteriores. Mi cuerpo, mi mente y todo mi ser estaban alineados. Cuando escuché ‘Baby Mama’ me di cuenta que iba a ser un palo”, añadió el atleta, de 29 años, nacido en Nueva York y de padres puertorriqueños. “Puse un vídeo en las redes y tuvo casi cien mil vistas en veinte minutos. Estaba temblando junto a un amigo mío y mi hermano. En ese momento hablé con mi equipo y con D-Note, y les dije: ‘Esto es un palo de verdad’. Terminé la canción una semana después y la estrenamos”.

El vídeo del tema fue grabado en Miami y, según el atleta, busca reflejar una estética llamativa y directa. En la pieza audiovisual se destacan elementos como autos lujosos, prendas y la presencia de una mujer que representa la figura de la “Baby Mama”. La intención, explicó, era proyectar ese concepto de manera clara, mostrando a esa mujer ideal a la que describe en su canción.

1 / 10 | La carrera de Edgar Berlanga en imágenes: un recio pegador que no se ha escapado de la polémica. Edgar Berlanga comenzó su carrera profesional en el 2016 y ganó sus primeras 16 peleas por nocaut en el primer asalto. - Especial GFR Media / Stephanie Rojas 1 / 10 La carrera de Edgar Berlanga en imágenes: un recio pegador que no se ha escapado de la polémica Edgar Berlanga comenzó su carrera profesional en el 2016 y ganó sus primeras 16 peleas por nocaut en el primer asalto. Especial GFR Media / Stephanie Rojas Compartir

Continuará en el boxeo y en la música

Mientras se mantenga activo en el boxeo, el boricua indicó que también seguirá grabando música. “Voy a hacer las dos cosas. Soy una superestrella. Si soy boxeador y tengo talento en la música, voy a seguir haciéndolo también, porque puedo hacer lo que quiera”, mencionó Berlanga con la seguridad que lo distingue. “Por suerte, la reacción de la gente ha sido positiva. Ya grabé un segundo tema que es un palo también y que pronto se estrenará. La ha escuchado mucha gente: Luar la L, Bryant Myers, Fat Joe y DJ Khaled, entre muchos otros y me dijeron ‘con este tema vas a ganar un Grammy’. Ojalá y así sea”.

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Actualmente, Berlanga se encuentra entrenando en Tampa, Florida, para lo que será su próxima pelea que tiene en agenda en el mes de julio de este año en Nueva York. Según indicó, su próximo rival será anunciado en las próximas semanas. La última pelea del púgil fue en verano del año pasado, donde cayó derrotado por nocaut en el quinto asalto por Hamzah Sheeraz. El boricua tiene récord de 23 victorias, 18 de ellas por nocaut, y dos derrotas.