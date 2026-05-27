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Lisboa baila al ritmo de Bad Bunny: 60 mil fanáticos abarrotan el Estádio da Luz

El cantante reunió a fanáticos de todas las edades en la primera función en esta ciudad

27 de mayo de 2026 - 10:20 AM

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Foto de archivo de Bad Bunny en su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. (Eduardo Verdugo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La estrella global Bad Bunny logró en la noche del martes que por primera vez Lisboa bailara salsa, plena, bomba, reguetón y escucharan las cuerdas del cuatro puertorriqueño en un abarrotado Estádio da Luz, hogar del club de fútbol Benfica.

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Los medios en Portugal reportaron una asistencia de 60 mil fanáticos y resaltaron el carácter histórico del fenómeno del artista y cómo ha llevado la identidad puertorriqueña “de Puerto Rico para el mundo”.

El recinto albergó el debut de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre del artista, en esa ciudad, donde esta noche volverá al escenario en una segunda función en el país.

La emoción de Bad Bunny por presentarse en Portugal fue tan grande que hasta el el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, se unió a la fiebre por los conciertos del artista urbano le dio la bienvenida a Portugal con un video publicado en sus redes sociales.

El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero. En su debut en Brasil, Bad Bunny sirvió un menú exquisito, que muchos podrán repetir este sábado y que otros esperan que no pase una década para poder saborearlo otra vez. Bad Bunny volverá a presentarse en Brasil este sábado. 21 de febrero.
1 / 9 | “Si decimos las palabras mágicas, Benito viene”: así se presentó Bad Bunny por primera vez en Brasil . El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero. - Andre Penner

La primera noche de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en Lisboa fue igual de apoteósica que en otras partes del mundo, donde el artista ha conquistador a miles de fanáticos que conocen la música y cultura puertorriqueña al ritmo de Bad Bunny.

Como es habitual en esta gira, Bad Bunny añade un tema distinto y exclusive a cada concierto, sumado al extenso repertorio del espectáculo que se divide en tres partes.

Esta vez el tema elegido para Lisboa fue el éxito “Estamos bien”, canción que la audiencia cantó a todo pulmón.

@cclauuddss

dia 1 en Lisboa!! #badbunny #lisboa #dtmfworldtour #badbunnypr

♬ original sound - claudia

Al igual que fue la residencia en Puerto Rico, los espectáculos de Bad Bunny son generacionales y un video que circula en las redes sociales demuestra que el artista urbano también tiene fanáticos de la tercera edad en Portugal.

Y tampoco faltaron los momentos emotivos, y uno de ellos captados y que circulan en redes es el de un extenso abrazo en Bad Bunny y lo que parece ser una fanática.

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Bad BunnyLisboa
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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