Lisboa baila al ritmo de Bad Bunny: 60 mil fanáticos abarrotan el Estádio da Luz

La estrella global Bad Bunny logró en la noche del martes que por primera vez Lisboa bailara salsa, plena, bomba, reguetón y escucharan las cuerdas del cuatro puertorriqueño en un abarrotado Estádio da Luz, hogar del club de fútbol Benfica.

Los medios en Portugal reportaron una asistencia de 60 mil fanáticos y resaltaron el carácter histórico del fenómeno del artista y cómo ha llevado la identidad puertorriqueña “de Puerto Rico para el mundo”.

El recinto albergó el debut de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre del artista, en esa ciudad, donde esta noche volverá al escenario en una segunda función en el país.

La emoción de Bad Bunny por presentarse en Portugal fue tan grande que hasta el el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, se unió a la fiebre por los conciertos del artista urbano le dio la bienvenida a Portugal con un video publicado en sus redes sociales.

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1 / 9 | “Si decimos las palabras mágicas, Benito viene”: así se presentó Bad Bunny por primera vez en Brasil . El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero. - Andre Penner 1 / 9 “Si decimos las palabras mágicas, Benito viene”: así se presentó Bad Bunny por primera vez en Brasil El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero. Andre Penner Compartir

La primera noche de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en Lisboa fue igual de apoteósica que en otras partes del mundo, donde el artista ha conquistador a miles de fanáticos que conocen la música y cultura puertorriqueña al ritmo de Bad Bunny.

Como es habitual en esta gira, Bad Bunny añade un tema distinto y exclusive a cada concierto, sumado al extenso repertorio del espectáculo que se divide en tres partes.

Esta vez el tema elegido para Lisboa fue el éxito “Estamos bien”, canción que la audiencia cantó a todo pulmón.

Al igual que fue la residencia en Puerto Rico, los espectáculos de Bad Bunny son generacionales y un video que circula en las redes sociales demuestra que el artista urbano también tiene fanáticos de la tercera edad en Portugal.