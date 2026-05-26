Alcalde de Lisboa recibe a Bad Bunny con video homenaje inspirado en sus conciertos

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, se unió a la fiebre por los conciertos de Bad Bunny en Europa y le dio la bienvenida a Portugal con un video publicado en sus redes sociales, previo a las presentaciones del artista los días 26 y 27 de mayo como parte de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

“BeM-ViNDo a LiSBoA, BeNITo! (Bienvenido a Lisboa, Benito)”, escribió el político a través de su cuenta de Instagram, acompañado de un video con las clásicas sillas blancas de plástico y que formaron parte de su más reciente disco, ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

El artista puertorriqueño se presentará por primera vez en el Estádio da Luz, hogar del club de fútbol Benfica. Este recinto albergará a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre del artista, durante los dos espectáculos que ofrecerá en el país.

Cabe destacar que esta segunda fase de la gira mundial constará de 29 funciones distribuidas en 12 ciudades y 10 países.

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Según informaron, los boletos para los espectáculos se vendieron rápidamente en cada una de las ciudades. Esto incluye las casi 600,000 entradas para las 10 funciones programadas en el Estadio Riyadh Metropolitano, en Madrid, sede del club Atlético de Madrid.

Luego de presentarse en Lisboa, continuará su recorrido por Madrid, Londres, París y Bruselas, antes de concluir la gira el próximo 22 de julio.