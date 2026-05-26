Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere Junior Nazario del Trío Voces de Puerto Rico

El cantante se destacó en el género del bolero y las canciones románticas

26 de mayo de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Junior Nazario. (Facebook) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La música de tríos en Puerto Rico está de luto ante la muerte del veterano cantante Ángel Ramos Cofresí, conocido artísticamente como “Junior Nazario” del Trío Voces de Puerto Rico, según confirmó hoy, el “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa a través de una publicación en Facebook.

“Nos despedimos de este maravilloso ser humano, magnífico artista y gran amigo… Junior Nazario. Se va y deja una estela de cariño, admiración y respeto entre su familia, sus compañeros, amigos y público... Descansa en paz, amigo querido…”, expresó Santa Rosa junto a una foto con Nazario.

El Trío Voces de Puerto Rico fue fundado y liderado por el guitarrista puertorriqueño Rafael Scharron. Nazario y José Cruz pertenecieron a la agrupación musical dedicada a la música de tríos y boleros.

Nazario dedicó gran parte de su vida a la música romántica convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del género en Puerto Rico. El fenecido cantante, segunda guitarra y requintista era natural de Humacao.

A Nazario le sobreviven sus hijos Dora, Ángel, Annette y Johana. No se ha revelado la causa de la muerte. Varios compueblanos de Humacao se han despedido del intérprete con emotivos mensajes en las redes sociales.

El cantante perteneció, además, al Trío Montemar compuesto por Sammy López, director y requinto; Victor Roldán, primera voz; y Nazario, segunda voz.

Tags
MuertesMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: