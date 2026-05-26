Muere Junior Nazario del Trío Voces de Puerto Rico

La música de tríos en Puerto Rico está de luto ante la muerte del veterano cantante Ángel Ramos Cofresí, conocido artísticamente como “Junior Nazario” del Trío Voces de Puerto Rico, según confirmó hoy, el “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa a través de una publicación en Facebook.

“Nos despedimos de este maravilloso ser humano, magnífico artista y gran amigo… Junior Nazario. Se va y deja una estela de cariño, admiración y respeto entre su familia, sus compañeros, amigos y público... Descansa en paz, amigo querido…”, expresó Santa Rosa junto a una foto con Nazario.

El Trío Voces de Puerto Rico fue fundado y liderado por el guitarrista puertorriqueño Rafael Scharron. Nazario y José Cruz pertenecieron a la agrupación musical dedicada a la música de tríos y boleros.

Nazario dedicó gran parte de su vida a la música romántica convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del género en Puerto Rico. El fenecido cantante, segunda guitarra y requintista era natural de Humacao.

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A Nazario le sobreviven sus hijos Dora, Ángel, Annette y Johana. No se ha revelado la causa de la muerte. Varios compueblanos de Humacao se han despedido del intérprete con emotivos mensajes en las redes sociales.