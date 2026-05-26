Bad Bunny dará voz a uno de los personajes de “Toy Story 5″

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será parte del nuevo universo de “Toy Story 5″ de Disney y Pixar.

La nueva película, que estrena el próximo 17 de junio de 2026 en la salas de cine, tendrá la voz del artista más escuchado del mundo, según Spotify, en un “cameo”, cuyo personaje es descrito por Disney como “cool” y “misterioso”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre del artista, prestará su voz al nuevo personaje, un juguete en forma de pizza que aparecerá en la próxima aventura de "Woody", “Buzz Lightyear” y “Jessie”, entre otros.

“Bad Bunny— quien tiene un cameo de voz en la película como el nuevo personaje Pizza con gafas. El personaje es misterioso y muy cool, forma parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero", lee un comunicado de Disney.

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Bad Bunny dará voz al personaje tanto en inglés como en español.

Entre tanto, el boricua se encuentra activo en la segunda fase de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” que cuenta con 29 conciertos. Hoy, martes, y mañana miércoles, se presenta en el Estádio da Luz en Lisboa, Portugal.