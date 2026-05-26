Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny dará voz a uno de los personajes de “Toy Story 5″

La estrella puertorriqueña se une a la famosa secuela de “Woody”, “Buzz Lightyear” y “Jessie”

26 de mayo de 2026 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Bad Bunny. (Tomohiro Ohsumi)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será parte del nuevo universo de “Toy Story 5″ de Disney y Pixar.

RELACIONADAS

La nueva película, que estrena el próximo 17 de junio de 2026 en la salas de cine, tendrá la voz del artista más escuchado del mundo, según Spotify, en un “cameo”, cuyo personaje es descrito por Disney como “cool” y “misterioso”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre del artista, prestará su voz al nuevo personaje, un juguete en forma de pizza que aparecerá en la próxima aventura de "Woody", “Buzz Lightyear” y “Jessie”, entre otros.

“Bad Bunny— quien tiene un cameo de voz en la película como el nuevo personaje Pizza con gafas. El personaje es misterioso y muy cool, forma parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero", lee un comunicado de Disney.

Bad Bunny dará voz al personaje tanto en inglés como en español.

Entre tanto, el boricua se encuentra activo en la segunda fase de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” que cuenta con 29 conciertos. Hoy, martes, y mañana miércoles, se presenta en el Estádio da Luz en Lisboa, Portugal.

22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock
Tags
Bad BunnyToy StoryCine
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: