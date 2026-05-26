Bad Bunny gana dos American Music Awards

En medio de su gira de conciertos “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, la estrella global Bad Bunny ganó en la noche del lunes, dos American Music Awards (AMAs) 2026 durante la ceremonia celebrada en Las Vegas.

El puertorriqueño conquistó las categorías Mejor Artista Latino Masculino y Mejor Canción Latina por su tema “NUEVAYoL”.

Bad Bunny hizo historia en febrero de este año en los Premios Grammy 2026 al llevarse a casa el galardón de Álbum del Año. En esta edición de los AMAs, el Conejo Malo no estaba nominado en la categoría de mejor Álbum del Año. En esa categoría compitieron Cardi B, Fuerza Regida, Justin Bieber, Lady Gaga, Morgan Wallen, Olivia Dean, Playboi Carti, Tate McRae, Taylor Swift y Sabrina Carpenter, esta última ganadora del premio.

En la otra categoría que Bad Bunny estaba nominado fue en Artista de año, donde resultó ganador el grupo BTS.

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Entretanto Bad Bunny continúa su segunda fase del la gira mundial que consta de 29 funciones divididas en 12 ciudades y 10 países distintos. Hoy, martes, 26 de marzo la estrella mundial se presenta en el Estádio da Luz en Lisboa, Portugal. Mañana, miércoles, repite su cita en el mismo estadio deportivo en Portugal.

Mientras que, el viernes, 30 de mayo, arrancará sus diez conciertos en en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, España. Bad Bunny culminará sus conciertos en suelo español el próximo 15 de junio con una asistencia total de más de 600,000 personas España.