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“Flow Boricua” llega al Liberty Square en San Patricio

La colección se distingue por sus colores tropicales, brillantes y atrevidos

27 de mayo de 2026 - 9:17 AM

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Carlos Díaz, director de mercadeo de Empresas Caparra, compañía matriz de San Patricio, junto al artista Ducós. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Liberty Square en San Patricio anunció una colaboración con el artista multidisciplinario puertorriqueño Ducós, quien presenta “Flow Boricua”, una colección de obras digitales animadas inspiradas en elementos de la cultura puertorriqueña en movimiento, tales como las casitas del Viejo San Juan, los vejigantes y la bandera, entre otros.

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La colección se distingue por sus colores tropicales, brillantes y atrevidos, reflejando la vitalidad de nuestra gente, la riqueza de la flora y fauna de Puerto Rico y la diversidad de color que define nuestros paisajes, cultura y comunidades.

La exhibición de “Flow Boricua” ya está disponible, como una colaboración piloto, en todas las pantallas digitales de Liberty Square. Las obras digitales se presentan de manera intercalada como parte de la rotación regular de contenido y anuncios en las pantallas del espacio.

Dennis Gabriel Ducós combina medios tradicionales y digitales para crear experiencias visuales multidimensionales. Su trabajo explora la relación entre percepción, energía, materia y movimiento, utilizando la tecnología para desarrollar nuevas formas de expresión artística.

“Quería capturar esa energía que los puertorriqueños llevamos a donde quiera que vamos, y expresarla a través de objetos que son parte de nuestra cultura. Verlos moviéndose y bailando en las pantallas de Liberty Square significa mucho para mí, porque permite que más personas puedan experimentar el arte de una manera distinta”, comentó Ducós.

“En San Patricio creemos en crear espacios que aporten a la experiencia de nuestros invitados más allá de shopping, gastronomía y entretenimiento. Poder integrar arte puertorriqueño contemporáneo dentro de Liberty Square nos permite apoyar el talento local y, al mismo tiempo, ofrecer dentro del espacio, una experiencia cultural distinta, accesible y en constante movimiento”, expresó Carlos Díaz, director de mercadeo de Empresas Caparra, compañía matriz de San Patricio.

San Patricio Village incluye a Galería San Patricio, San Patricio Plaza, Liberty Square y T-Mobile Center y cuenta con más de 150 tiendas, restaurantes y establecimientos de servicio. Para horarios de operación y más información, www.sanpatricio.com.

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San Patricio PlazaArte
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