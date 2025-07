“Esto debe investigarse. Esto no es amargura, es una preocupación. Por mi esposo, por el deporte. Por cada boxeador que sube al ring esperando una pelea justa. No cierren los ojos solo porque no les agrada. No descarten la verdad solo porque no les gusta su personaje dentro del ring. Esto es entretenimiento. Su corazón es de oro fuera del escenario. Conocer a Edgar es amarlo. Como su esposa, no me quedaré en silencio. Esto debe examinarse, por él y por el deporte”, escribió la mujer, que hizo unos reclamos similares en el calce que acompaña la publicación.