Amanda Serrano está lista para volver a su división y, finalmente, pelear nuevamente en Puerto Rico.

A seis días de su derrota por decisión mayoritaria contra Katie Taylor en el tercer combate entre ambas en el Madison Square Garden de Nueva York, la campeona puertorriqueña dijo este jueves que tiene planes de retornar al ensogado a finales de año en la isla.

En la futura reyerta, a 12 asaltos de tres minutos con rival por definirse, pondría en juego sus títulos de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Estamos hablando para fin de año porque necesito una pelea”, dijo Serrano durante un encuentro informal con la prensa puertorriqueña en Arena Medalla del Distrito T-Mobile.

“Mi equipo está planificando algo muy especial para mis fanáticos, para mi gente. Lo que necesito es ganar, necesito un nocaut. Mi equipo prometió (Most Valuable Promotions) la isla, de volver aquí, y es lo que estamos planificando”, agregó.

En marzo de 2024, Serrano (44-4-1, 3 nocauts) tuvo que cancelar su pelea estelar contra la alemana Nina Meinke en el Coliseo José Miguel Agrelot -ante 17,000 espectadores- debido a una lesión en un ojo causada por un químico utilizado para hacerse su trenzas.

1 / 17 | Revive la histórica tercera pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Con un repleto Madison Square Garden y un apasionado público, la irlandesa Katie Taylor se llevó la tercera pelea de la trilogía ante la boricua Amanda Serrano por decisión mayoritaria. Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo - Xavier Araújo

La campeona en siete divisiones quedó en deuda con su fanaticada puertorriqueña.

Serrano no pelea en la isla desde el 2021, cuando lo hizo en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan.

“El plan es que la próxima pelea sea en mi isla. No sabemos dónde (instalación) y cuándo todavía. Pero al fin de este año voy a regresar. Le debo a mi gente una gran pelea, una especial”, recalcó.

El Nuevo Día supo que la fecha sería en diciembre con el “Choliseo” nuevamente como prioridad de la velada.

Sin enganchar los guantes por ahora

“Las Navidades son las mejores y más largas del mundo. Veremos, pero no sé”, dijo Serrano, de 36 años, quien aseguró no será un combate de retiro.

“Creo que no. Uno nunca sabe. Creo que tengo dos peleas más en mí”, apuntó.

De igual forma, descartó un cuarto choque contra Taylor tras el éxito de la trilogía.

“¡Ay no! Fue la última. Hasta ahí. Terminé en tener que subir divisiones. Ahora voy a terminar mi carrera en mi peso normal, donde me siento muy cómoda. Peso pluma y me quedó ahí”, aseguró.

La argentina Lucrecia Manzur está ranqueada número uno en el peso pluma de la OMB, mientras que en la AMB está en el tope la francesa Emma Gongora.

“Hay muchachas en 126 que están esperando por mí. Estoy invicta en la división pluma. Me siento mejor ahí, rápida y fuerte. Siento que nadie puede derrotarme en el peso”, indicó Serrano.

Los próximos meses serán de reposo para Serrano. Tienen en agenda ir el viernes al concierto de Bad Bunny.

“Necesito un break. Fue un campamento de 12 semanas, muy largo, muy difícil. Ahora, disfrutando mi familia, mi salud, mi fanáticos. Ponle como uno o dos meses, por favor”, dijo riendo.

Defiende su estrategia contra Taylor

Serrano perdió por tercera vez contra Taylor, campeona irlandesa de las 140 libras, lo que requirió que la boricua subiera tres divisiones para enfrentarla por última vez.

Para el combate en la Gran Manzana, Serrano cambió la estrategia utilizada en las primeras dos peleas. Optó por boxear y ser más pasiva.

“La definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Di todo. Sangré. Tuvo una herida en el ojo en la segunda pelea. En la primera también sangré. Peleé con ella y no tuve la decisión, no gané. Así que nos dijimos que necesitamos cambiar. Cambiamos un poco en mantener la distancia. Además, sabíamos que viene con la cabeza y no queríamos otro cabezazo”, recapituló Serrano.

“Pero, ella también cambió también su estilo. Decidió que no quería ser noqueada y golpeada tantas veces por mí como en las otras dos peleas. Cuando eso pasa, tienes una pelea completamente distinta y eso fue lo que pasó el viernes pasado. Me vieron a mí aún yendo hacia al frente, pero manteniendo distancia. Y ella asegurándose de no ser golpeada. Entiendo que nada pasó, pero no quería ir a hacer lo mismo y perder de nuevo, con la gente diciendo después que debí cambiar. Así que cambié. Ella cambió y eso fue lo que pasó”, añadió.

Evitó un cabezazo

Taylor ganó la primera parte, también en el Garden, por decisión dividida. En la segunda, celebrada en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, ganó por decisión unánime en otro resultado altamente criticado..

Para este tercer combate, Serrano dijo que evitó el riesgo de un cabezazo que le causara otra herida.

“Nos aseguramos de que no pasara de nuevo. No quería que una cortadura me afectara. La pasada aún está sanando, así que no sabíamos cuán rápido se podía reabrir. Solos fuimos más cuidadosos. No era por miedo. He peleado con heridas y mucha sangre. Solo fuimos más cuidadosos”, explicó.

Serrano-Taylor III logró una cifra récord de $2.6 millones en venta de boletos de entrada para un evento deportivo femenino en el Garden, dato ofrecido por MVP.

Netflix, gigante del streaming donde se transmitió el combate, reportó una audiencia de seis millones de televidentes conectados al menos un minuto para ver la pelea. Serrano pudo ganar una bolsa entre $6 y $9 millones, dinero que quiere invertir en bienes raíces.