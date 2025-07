Serrano-Taylor III estableció una marca en boletos vendidos en el Garden en un evento deportivo femenino

Ese dato fue dado a conocer por la empresa promotora del evento, Most Valuable Promotions (MVP).

“ El combate Taylor vs. Serrano 3 de MVP no fue solo una pelea, sino el inicio de un movimiento para el boxeo y redefinió las posibilidades del deporte femenino a nivel mundial ”, dijo el confundador de MVP, Jake Paul, en una declaración escrita que acompañó las estadísticas generadas por la pelea y su cartelera.

“Peleé aquí a los 28 años, en 2006, y estaba en la cartelera preliminar de un gran evento de HBO, y no quisieron transmitir mi pelea. La hija de Muhammad Ali, quien es muy conocida en todo el mundo, no la transmitieron porque era mujer. Dijeron: ‘no mostramos boxeo femenino, no es lo suficientemente competitivo’. Así que es una época muy diferente. Estoy feliz de haber sido una de las muchas mujeres que han contribuido a este momento”, dijo Ali.