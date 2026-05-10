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Los hermanos Ortiz serán homenajeados en Trujillo Alto tras hazaña en el Kentucky Derby

La actividad incluirá una cabalgata y reconocimientos oficiales como parte de las celebraciones

10 de mayo de 2026 - 7:27 PM

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José Luis Ortiz, a la izquierda, e Irad Ortiz se saludan en la llegada del Derby, en el que quedaron primero y segundo, respectivamente, y en el que dejaron para la historia esta imagen. (George Walker IV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los hermanos Ortiz, José Luis e Irad, serán homenajeados este martes en su pueblo natal de Trujillo Alto por su gesta en el Kentucky Derby, confirmó la municipalidad.

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José Luis ganó el Derby, mientras Irad llegó segundo en el clásico más importante de la hípica de Estados Unidos, que representa la primera prueba de la Triple Corona.

El primero fue reconocido el jueves por los Yankees de Nueva York, donde realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola.

Ambos tienen montas programadas para este sábado en el Preakness Stakes, la segunda prueba de la Triple Corona.

Los hermanos, oriundos del barrio La Gloria en Trujillo Alto, llegan a Puerto Rico este lunes y al día siguiente participarán de una cabalgata que inicia a las 3:00 p.m. en el municipio, detalló la oficial de relaciones públicas de Trujillo Alto, Daysireé Ramos.

Luego de la cabalgata, los hermanos participarán a las 8:00 p.m. en un reconocimiento oficial en el Centro de Gobierno del municipio, agregó Ramos.

Los Ortiz han contribuido al orgullo de Trujillo Alto con sus actuaciones en el Derby, donde José Luis, montando a Golden Tempo, vino desde la última posición para ganar a Irad, quien montaba a Renegade. Este último tuvo dificultades en la salida, pero logró colocarse cerca de la victoria.

La cabalgata es organizada por Misael González, mejor conocido como “El Rey Charlie”, y fue convocada para el mediodía del martes desde el Centro Ecuestre Familiar de Trujillo Alto, añadió Ramos.

La misma ascenderá por la carretera 181 y se conectará con las carreteras 851 y 852 hasta llegar al barrio La Gloria, de donde son originarios los hermanos.

Se anticipa la participación de cientos de caballos en la actividad, que se extenderá desde el mediodía hasta la noche, por lo que se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas, indicó Ramos. La actividad contará con el apoyo de la Policía Estatal y Municipal.

José Luis Ortiz besa el trofeo luego de ganar la carrera en el Hipódromo Churchill Downs.José Luis levanta el trofeo después de su primera victoria en el Derby en 11 oportunidades.Vistazo del Churchill Downs durante la carrera. Un total de 18 ejemplares participaron.
1 / 12 | En imágenes: los hermanos Ortiz son protagonistas de una jornada histórica en el Derby. José Luis Ortiz besa el trofeo luego de ganar la carrera en el Hipódromo Churchill Downs. - Abbie Parr

La cabalgata descenderá luego hacia el Centro de Gobierno del municipio, donde se celebrará una actividad oficial desde las 5:30 p.m. hasta pasadas las 10:00 p.m., cuando comenzará una presentación artística del cantante Elvis Crespo, añadió Ramos.

Los hermanos han llenado de orgullo a Trujillo Alto y provienen de la familia Ortiz Morales, con profundas raíces en el hipismo.

Ambos egresados de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón acumulan cinco victorias en carreras de la Triple Corona y seis premios Eclipse, considerados los más prestigiosos del hipismo en Estados Unidos.

Actualmente, Irad y José Luis ocupan el primer y segundo lugar en ganancias por montas en la temporada 2026.

Se dirigen al Preakness Stakes del sábado con las montas de Silent Tactics (Irad) y Chip Honcho (José Luis). También se anticipa un posible duelo en el Belmont Stakes a bordo de Golden Tempo y Renegade.

Tags
José Luis OrtizIrad OrtizTrujillo AltoHipismo puertorriqueñoKentucky DerbyCaballos
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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