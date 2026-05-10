Natalia Valentín se corona en la Major League Volleyball

La acomodadora puertorriqueña Natalia Valentín conquistó el sábado el campeonato de la Major League Volleyball (MLV) de Estados Unidos al guiar a las Pulse de Dallas al título en la tercera temporada del torneo.

El también boricua Jesús Echevarría forma parte del cuerpo técnico de las Pulse como asistente.

Por su parte, la líbero boricua Shara Venegas también vio acción en dicho torneo con las Mojo de San Diego, equipo que alcanzó las semifinales.

Valentín y las Pulse derrotaron 3-2 a las Supernovas de Omaha en el partido por el campeonato. Curiosamente, la acomodadora también había sido campeona en la temporada 2024 con las propias Supernovas.

Además del cetro, las Pulse recibieron un premio de un millón de dólares por conquistar el campeonato.

En la final, Valentín repartió 43 asistencias para guiar a Dallas a la victoria.

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Durante la temporada, la veterana colocadora lideró la MLV en asistencias con un promedio de 11.85 por set, mientras que Dallas terminó en el segundo lugar de la fase regular con récord de 20-8. También concluyó quinta en defensas, con 3.47 por parcial.

Venegas, por su parte, ocupó la segunda posición de la liga en defensas, con promedio de 3.92 por set.

Tanto Valentín como Venegas figuran entre las 27 jugadoras convocadas a la Selección Nacional de Puerto Rico, que disputará seis competencias este verano, incluido el Preolímpico de Norceca en Santo Domingo.

La trayectoria internacional de Valentín incluye experiencia en ligas de Azerbaiyán, Italia y Francia, además del Voleibol Superior de Puerto Rico, donde ha jugado con las franquicias de Ponce, San Juan, Juncos y Toa Baja.