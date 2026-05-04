“Volví a sentir esa conexión con el juego”: Sofía Victoriá anuncia su regreso al voleibol

La voleibolista puertorriqueña Sofía Victoriá López, Novata del Año 2025 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), decidió retomar su carrera profesional luego de una pausa que, según describió, transformó su relación con el deporte.

La información fue confirmada mediante un comunicado de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), que detalló que la jugadora presentó por escrito su solicitud de reactivación, la cual fue evaluada y aprobada por el presidente federativo, César H. Trabanco.

La también hermana de la fenecida voleibolista Pilar Victoriá anunció de manera sorpresiva su retiro del voleibol en enero de 2026.

Victoriá López explicó que su regreso no responde a un impulso momentáneo, sino a un proceso personal en el que logró reencontrarse con el juego desde una perspectiva distinta.

“Volví a sentir esa conexión con el juego, pero desde el amor genuino, no desde la presión”, expresó la atacante, quien formó parte del campeonato de las Criollas de Caguas en 2025.

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Durante su tiempo fuera de las canchas, la jugadora aseguró que priorizó su bienestar emocional y aprendió a escuchar sus propios procesos, en una etapa que describió como clave en su desarrollo personal.

“No fue un momento específico, fue más bien un proceso. Poco a poco fui sintiendo paz con la idea de regresar. Como todo atleta, la vena empieza a picar y ya cuando la emoción empezó a pesar más que el miedo o la duda, supe que estaba lista”, sostuvo.

Victoriá López también destacó el apoyo de su entorno cercano como un factor determinante en su decisión. Ese respaldo, junto con el trabajo en su bienestar emocional y mental, la ayudó a reencontrarse consigo misma más allá del voleibol. Asimismo, indicó que de cara a esta nueva etapa, su prioridad será competir al máximo nivel dentro de la LVSF, con una visión más equilibrada sobre su carrera.

Al dirigirse a las jugadoras más jóvenes, Victoriá López enfatizó la importancia de no atar su valor al rendimiento deportivo.

“El voleibol es hermoso, pero ustedes valen mucho más que cualquier marcador”, , expresó.