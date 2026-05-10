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Pirates desatan ofensiva de 20 hits y aplastan a los Giants

Nick Gonzales y Joey Bart conectaron cuatro imparables cada uno en la paliza 13-3 de Pittsburgh sobre San Francisco

10 de mayo de 2026 - 2:41 PM

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Oneil Cruz (15), de los Pirates de Pittsburgh, anota contra los Giants de San Francisco tras un triple de Brandon Lowe durante la séptima entrada. (Godofredo A. Vásquez)
Por Kenzo Fukuda / The Associated Press

San Francisco - Nick Gonzales y Joey Bart conectaron cuatro hits cada uno, Brandon Lowe impulsó cuatro carreras y los Pirates de Pittsburgh lograron un máximo de la temporada de 20 hits en una victoria por 13-3 la noche del sábado sobre los Giants de San Francisco.

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Cada titular de Pittsburgh conectó al menos un hit. El dominicano Oneil Cruz terminó con tres, mientras que Lowe y Ryan O’Hearn aportaron dos cada uno.

Braxton Ashcraft (2-2) lanzó siete entradas, permitió seis hits y ponchó a seis. Landon Roupp (5-3) ponchó a ocho y cedió una carrera en cuatro entradas y fracción antes de que los Piratas se abalanzaran sobre el bullpen de los Giants.

Bryce Eldridge, el bateador designado de 21 años de los Giants, respondió rápidamente con un jonrón solitario en la parte baja de la quinta, el primero de su carrera en las Grandes Ligas, después de ser ascendido desde Sacramento a principios de esta semana.

Sin embargo, Walker permitió dos carreras con hits consecutivos de Konnor Griffin y Bart, lo que puso a los Pirates arriba 4-1 en la sexta.

El segunda base de los Giants, Christian Koss, salió en la novena entrada después de recibir un pelotazo en el hombro.

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