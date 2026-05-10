Favoritos caen, sorpresas emergen: el BSN más impredecible en años

Los Atléticos de San Germán se mantienen en la pelea por la cima de la Conferencia B, mientras los Cangrejeros de Santurce sorprenden al ocupar el fondo de su grupo.

A mitad de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), la liga sigue sin un claro favorito al campeonato.

En 2025, los Vaqueros de Bayamón fueron favorecidos toda la ruta para ganar el cetro número 17, máximos campeones en la historia de la competencia.

Sin un trío de refuerzos de lujo como fue el año pasado con Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, Bayamón juega para 11-8, detrás de los Criollos de Caguas, campeones de 2024, en el tope de la Conferencia A con 10-6. El quinteto del Valle del Turabo es liderado nuevamente por Travis Trice, candidato a ganar su segundo premio de Jugador Más Valioso.

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En San Germán, el dirigente Eddie Casiano se aseguró de contar con sus tres importados temprano en las figuras de Alexander Hamilton, Nick Perkins y Montrezl Harrell para un exitoso arranque de 5-0. Con un André Curbelo también en pelea por el premio de ‘MVP’, los Atléticos juegan para 12-6, detrás de los Capitanes de Arecibo (11-4).

La escuadra de la “Ciudad de las Lomas” busca volver a la postemporada luego de dos años de ausencia.

Los Cangrejeros, la decepción

En la zona metropolitana, los Cangrejeros de Santurce comenzaron el torneo como favoritos a liderar la Conferencia A después de quedarse a un triunfo de ir a la final en 2025. Al momento, están últimos con 6-10 pese a tener un núcleo de nativos de primer orden.

Malik Beasley no ha logrado elevar el rendimiento colectivo de los Cangrejeros de Santurce al siguiente nivel. (Baloncesto Superior Nacional (BSN))

No han logrado el impacto esperado con sus refuerzos. Malik Beasley, exjugador de la NBA que venía de registrar el récord de triples logrados en la franquicia de los Pistons de Detroit en 2024-25, ha tenido un rendimiento muy por debajo de lo proyectado, condicionado por su alto volumen de intentos al canasto. Los crustáceos del técnico Nelson Colón tampoco “la pegaron” con los importados Viktor Lakhin y Davon Jefferson. Recientemente, contrataron al centro Chinanu Onuaku.

Sin embargo, pese a la mala racha, Santurce está a dos juegos de la cuarta posición clasificatoria ocupada por los Mets de Guaynabo (8-9) cuando le resta 18 partidos por jugar.

En el norte, los Piratas de Quebradillas estuvieron cerca de firmar la peor marca de inicio para un equipo, tras comenzar 0-12. Desde entonces, juegan para 4-1 tras la integración del centro Thomas Robinson y la llegada del alero Phillip Wheeler. Están a cuatro juegos del cuarto encasillado ocupado por los Indios de Mayagüez (8-9), con 17 partidos en calendario.

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En Carolina-Canóvanas, los Gigantes han ido de menos a más con récord positivo de 9-7, acechando a los Vaqueros por la segunda posición.

Guaynabo, con un tridente de poder ofensivo en Brandon Knight, Torrey Craig y Devin Williams, sostiene la cuarta posición. Los Osos de Manatí, pese a un inicio lento, también están en contienda (7-10).

En la Conferencia B, los Santeros de Aguada también mejoraron, terceros al momento con 8-8 bajo el mando de Rafael “Pachy” Cruz. Los Leones de Ponce (7-11), subcampeones, están a medio juego de la cuarta posición en poder de la tribu del oeste.

El dominicano Rigoberto Mendoza promedia 16.5 por cotejo. (José Raúl Santana / BSN)

Quedando mes y medio de acción, ninguno de los 12 equipos está eliminado.