Los Vaqueros resisten la reacción cangrejera y les propinan su tercera derrota en línea

Los Vaqueros de Bayamón se impusieron este domingo 82-80 sobre los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente, en un cerrado e intenso partido que se decidió en los segundos finales.

La serie particular terminó igualada 2-2, pero Bayamón se llevó el ‘goal average’.

Xavier Cooks lideró a los visitantes con 19 puntos y 14 rebotes, seguido de Jaylin Galloway con 15 tantos. Jae Crowder y Javier Mojica aportaron 13 unidades cada uno.

En la derrota, Chinanu Onuaku tuvo 14 tantos y nueve rebotes. Fue el tercer revés en línea para los Cangrejeros. El importado Malik Beasley encestó solo tres puntos en 13:53 minutos en cancha. El conjunto crustáceo vio caer su marca a 6-11 en el sótano de la Conferencia A.

Los Vaqueros (12-8) dominaron el primer periodo de 10 minutos por marcador de 24-17. Sin embargo, en el segundo parcial confrontaron problemas de faltas y desperdiciaron una ventaja de 14 puntos para irse al descanso abajo en el marcador, 43-36.

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En el tercer cuarto, ambos equipos lucieron desorganizados en los primeros minutos. Con los Cangrejeros arriba 47-45, Jaylin Galloway encestó un triple para darle ventaja mínima a Bayamón. Los Vaqueros dominaron el periodo 30-11 y cerraron el cuarto al frente en el marcador, 66-54.

Para el cuarto periodo, los locales respondieron y llegaron a pegarse a cuatro puntos con dos tiradas de tres puntos de Jordan Howard. Los Vaqueros, no obstante, ripostaron con cinco tantos para ampliar la distancia.

Un tiro de tres de Isaiah Piñeiro, seguido de una jugada de dos puntos y un tiro libre de Ángel Matías, le devolvieron la confianza a los Cangrejeros, que se acercaron a solo dos unidades.

Ángel Matías ataca el canasto ante la defensa vaquera. (alexis.cedeno)

Con 51 segundos en el reloj, Howard anotó dos puntos para acercar a los Cangrejeros a uno de los Vaqueros y provocar un tiempo pedido de Bayamón.

Luego, con 16 segundos restantes, Gary Browne falló dos tiros libres que pudieron ampliar la ventaja de los visitantes.

Chinanu Onuaku perdió el balón por Santurce en los segundos finales y cometió una falta sobre Jaylin Galloway, que anotó uno de los dos tiros libres para ampliar la ventaja vaquera a dos restando 1.3 segundos.

Antes del inicio del partido, los Cangrejeros le rindieron homenaje al fenecido excentro del equipo y de la Selección Nacional, José “Piculín” Ortiz, con un minuto de aplausos y otro de silencio.

Ortiz vivió una etapa dorada con Santurce, franquicia a la que lideró a la conquista de cinco campeonatos en un periodo de seis años a partir de 1997.