Anuncian los actos fúnebres de José “Piculín” Ortiz
Así será la despedida del legendario baloncestista puertorriqueño, cuyo legado marcó generaciones
6 de mayo de 2026 - 5:17 PM
6 de mayo de 2026 - 5:17 PM
La familia de José “Piculín” Ortiz Rijos anunció que el pueblo de Puerto Rico podrá unirse a una celebración de vida en honor a una de las figuras más emblemáticas del deporte puertorriqueño e internacional.
Los actos fúnebres del excanastero, que falleció en la madrugada del martes a sus 62 años tras una dura batalla contra el cáncer colorectal, se llevarán a cabo este viernes en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.
Las puertas abrirán desde las 2:00 p.m., y a las 3:00 p.m. se celebrará una misa presidida por el Monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris en Condado.
Luego, la música y el arte se unirán en un emotivo tributo con la participación de destacadas figuras del país, honrando a un hombre que llevó el nombre de Puerto Rico con orgullo dentro y fuera de la cancha. La actividad se extenderá hasta las 7:00 p.m.
“La familia agradece de corazón todas las muestras de cariño, respeto y solidaridad que han recibido en este momento tan difícil. De igual forma, solicita que, en lugar de flores, quienes deseen rendir homenaje a Piculín consideren realizar donativos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, Capítulo de Puerto Rico”, manifestó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).
El Roberto Clemente fue el escenario donde Piculín Ortiz defendió el dorsal de los Cangrejeros de Santurce, equipo con el que conquistó cinco de sus ocho campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Asimismo, el hogar oficial de la Selección Nacional.
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