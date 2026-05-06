Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anuncian los actos fúnebres de José “Piculín” Ortiz

Así será la despedida del legendario baloncestista puertorriqueño, cuyo legado marcó generaciones

6 de mayo de 2026 - 5:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Piculín Ortiz comenzó su carrera en el BSN en 1980 con San Germán. A nivel de la NCAA, José "Piculín" Ortiz jugó con Oregon State. Piculín Ortiz defiende a Tim Duncan durante el partido entre Puerto Rico y Estados Unidos en Atenas 2004.
1 / 15 | Anuncian los actos fúnebres de José “Piculín” Ortiz. Piculín Ortiz comenzó su carrera en el BSN en 1980 con San Germán. - el nuevo dia
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La familia de José “Piculín” Ortiz Rijos anunció que el pueblo de Puerto Rico podrá unirse a una celebración de vida en honor a una de las figuras más emblemáticas del deporte puertorriqueño e internacional.

RELACIONADAS

Los actos fúnebres del excanastero, que falleció en la madrugada del martes a sus 62 años tras una dura batalla contra el cáncer colorectal, se llevarán a cabo este viernes en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Las puertas abrirán desde las 2:00 p.m., y a las 3:00 p.m. se celebrará una misa presidida por el Monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris en Condado.

Piculín Ortiz: el guerrero que nunca dejó de competir

Piculín Ortiz: el guerrero que nunca dejó de competir

Testimonios cercanos destacan su impacto humano y deportivo en Puerto Rico.

Luego, la música y el arte se unirán en un emotivo tributo con la participación de destacadas figuras del país, honrando a un hombre que llevó el nombre de Puerto Rico con orgullo dentro y fuera de la cancha. La actividad se extenderá hasta las 7:00 p.m.

“La familia agradece de corazón todas las muestras de cariño, respeto y solidaridad que han recibido en este momento tan difícil. De igual forma, solicita que, en lugar de flores, quienes deseen rendir homenaje a Piculín consideren realizar donativos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, Capítulo de Puerto Rico”, manifestó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

El BSN vivió una noche de respeto y emoción en honor a la leyenda del baloncesto boricua.Criollos y Vaqueros mostraron su respeto a Piculín Ortiz en el Coliseo Roger Mendoza.Louis King, de los Criollos, es defendido por Javier Mojica.
1 / 13 | En imágenes: así honraron a Piculín Ortiz en el tabloncillo del Roger Mendoza. El BSN vivió una noche de respeto y emoción en honor a la leyenda del baloncesto boricua. - Xavier Araújo

El Roberto Clemente fue el escenario donde Piculín Ortiz defendió el dorsal de los Cangrejeros de Santurce, equipo con el que conquistó cinco de sus ocho campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Asimismo, el hogar oficial de la Selección Nacional.

Tags
BaloncestoJosé "Piculín" OrtizFuneralesFederación de Baloncesto de Puerto RicoCangrejeros de Santurce Atléticos de San GermánColiseo Roberto Clemente
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 6 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: