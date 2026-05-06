“Perdí a mi superhéroe”: Christian Dalmau recuerda a Piculín Ortiz

Caguas - Consumada la histórica victoria de Puerto Rico, 92-73, sobre Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, José “Piculín” Ortiz tuvo una confesión en el camerino que sorprendió a Christian Dalmau.

En las duchas, el centro puertorriqueño soltó que quería retirarse del baloncesto a los 40 años luego de una jornada de ocho puntos y seis rebotes en 26 minutos de acción

“Le dije que estaba loco. Acabamos de ganarle a Estados Unidos. Él estaba durísimo”, compartió Dalmau a El Nuevo Día.

Ortiz finalmente colgó las zapatillas en 2006, con 42 años, luego de una destacada carrera de 24 temporadas a nivel local en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), como internacional. Cinco Copas del Mundo y cuatro Juegos Olímpicos lo colocaron en 2019 en el Salón de la Fama de FIBA.

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Dalmau tomó la durabilidad de Ortiz como credo. El exarmador también se retiró del baloncesto a los 42 años, siendo uno de los mejores jugadores de su generación en el BSN con un campeonato y un dos premios de Jugador Más Valioso.

“Me aconsejó después que cumplí los 32 años a mantener mi físico, porque era algo que iba a alargar mi carrera. Yo lo emulé. Le hice caso y jugué hasta los 42 también. ‘Picu’ me enseñó muchas cosas fuera del baloncesto pero, cuando salias a jugar con él, siempre tenías la opción de ganar. Era la seguridad que te daba un solo jugador”, añadió.

Piculín Ortiz: el guerrero que nunca dejó de competir Testimonios cercanos destacan su impacto humano y deportivo en Puerto Rico.

El martes fue un día difícil para Dalmau, al igual que muchas personas cercanas y seguidores del “Concord”. Su superhéroe favorito partió del mundo terrenal.

Ortiz falleció a los 62 años luego de una batalla contra el cáncer colorrectal, diagnosticado en noviembre de 2023.

Una relación de toda la vida

Dalmau conoció a Ortiz desde que tiene uso de razón. Su padre, el también legendario Raymond Dalmau, fue compañero de equipo del pivot cayeyano, además de dirigirlo en el Equipo Nacional. Juntos, como estratega y canastero, lograron para Puerto Rico el cuarto lugar en el Mundial de Argentina 1990.

Dalmau, ahora dirigente de los Vaqueros de Bayamón, no pudo contener las lágrimas al hablar de Ortiz ante las cámaras de los medios locales previo al partido contra los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.

Hace apenas unos meses grabó junto a Ortiz un episodio del GOATCast, espacio que el ocho veces campeón del BSN utilizó en los pasados años para entrevistar a figuras deportivas, compañeros y rivales, además de músicos y políticos.

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Dalmau mantuvo la compostura y vendió una cara derrota locales, 100-99, en tiempo extra.

“Levantarse con una noticia así, que uno no esperaba... Me habían dicho que estaba delicado de salud pero pues, conociendo a ‘Picu’, lo hacía todo. No lo veía venir. Grabamos el podcast hace unos meses. Siempre la relación fue de mucho respeto y admiración. Siempre le dejé saber lo grande que fue para mí, lo mucho que me impactó desde pequeño, jugando con él en cancha”, compartió Dalmau, ahora con 50 años.

“Entiendo que para el país entero es una noticia muy fuerte. ‘Picu’ va a ser eterno. La vida nos sigue dando golpes y cantazos inesperados. Así es la vida. Lo vi desde chiquito. Jugar con él afuera, su grandeza era más grande que aquí. Siempre te daba consejos. No solo hablaba, sino que lideraba con su ejemplo. Para la comunidad del baloncesto, está todo el mundo roto. Quien te diga que no, miente. Pero hay que asimilarlo y para adelante. Mucha fuerza para su familia”, continuó.

1 / 13 | En imágenes: así honraron a Piculín Ortiz en el tabloncillo del Roger Mendoza. El BSN vivió una noche de respeto y emoción en honor a la leyenda del baloncesto boricua. - Xavier Araújo 1 / 13 En imágenes: así honraron a Piculín Ortiz en el tabloncillo del Roger Mendoza El BSN vivió una noche de respeto y emoción en honor a la leyenda del baloncesto boricua. Xavier Araújo Compartir

¿Por qué yo?”: la sorpresa de Caanen

Al otro lado del tabloncillo, el dirigente de los Criollos Wilhemus Caanen agradeció la humildad de Ortiz por invitarlo a su podcast, una propuesta que jamás imaginó.

“Tuve la oportunidad de estar con él un ratito y fue un placer para mí. Nota jocosa, cuando él me contacta me dio nerviosismo. Me pasó por la mente ‘por qué yo’ viendo el nivel de él y de jugadores o personas que han representando a nuestro país en diferentes ramas que podían estar en fila antes que yo. Lo que me contestó fue bonito: porque él reconocía el trabajo que yo había hecho en mi carrera antes, durante y después de jugar”, declaró.

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Caanen fue un jugador de reparto en el BSN. Coincidió contra Ortiz en el ocaso de su carrera. En 2024, dirigió a los Criollos al campeonato de torneo, su primer como mentor.

“No todo el mundo aprecia o lo ve, al jugador de pico y pala, al obrero. Cuando me habló, me mencionó muchos detalles que vio cuando nosotros competíamos. Eso me lleno de mucho orgullo”, indicó.

Cuando era un adolescente en Ponce, Caanen rememoró que vio a Ortiz, de 6′10″ pies de estatura, arribar a unas clínicas del Equipo Nacional en la Perla del Sur en un Mitsubishi Champ, sin el asiento del pasajero.

Wilhelmus Caanen se abraza con Christian Dalmau al concluir el encuentro entre Criollos y Vaqueros. (Ramon "Tonito" Zayas)