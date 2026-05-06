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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Malas noticias: Carlos Correa perderá lo que resta de temporada con los Astros por lesión en tobillo

El campocorto puertorriqueño será sometido a una cirugía, tras sufrir un desgarre en un tendón del tobillo izquierdo

6 de mayo de 2026 - 12:52 AM

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Carlos Correa necesitará un periodo de rehabilitación de seis a ocho meses, tras la cirugía. (Stephanie Scarbrough)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - El campocorto puertorriqueño de los Astros de Houston, Carlos Correa, perderá lo que resta de temporada por un desgarre en un tendón del tobillo izquiero y será sometido a una cirugía.

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El tiempo de rehabilitación será de seis a ocho meses.

Según el medio The Athletic, Correa dijo que sufrió la lesión en una práctica de bateo previo al partido del martes ante los Dodgers.

Correa fue descartado para el partido.

Antes del juego, el mánager boricua Joe Espada dijo que Correa se lesionó mientras practicaba bateo en la jaula.

Estaba practicando sus swings cuando sufrió la lesión”, dijo Espada.

Correa no estuvo disponible para los periodistas después de la victoria de Houston por 2-1, ya que ya había abandonado el estadio.

El periodista de MLB.com, Brian McTaggart, había adelantado el martes que la lesión de Correa aparentaba ser seria.

El ingeniero Ángel Colón presenta parte de los bates elaborados con maderas nativas en la exhibición en el museo.Vista de los bates confeccionados por Ángel Colón que forman parte de la muestra en el museo.La muestra invita a recorrer distintas especies de madera a través de los bates.
1 / 9 | En imágenes: así es la exhibición de bates hechos con maderas nativas tras María. El ingeniero Ángel Colón presenta parte de los bates elaborados con maderas nativas en la exhibición en el museo. - Pablo Martínez Rodríguez

Carlos Correa sufrió una lesión significativa en el tobillo izquierdo que lo mantendrá fuera de acción por varias semanas, o incluso meses, lo que representa otro duro golpe por lesiones para Houston, según informaron fuentes a MLB.com la noche del martes”, escribió Brian McTaggart.

En la campaña, Correa bateó para .279 con tres jonrones y 16 carreras remolcadas.

Durante su carrera, Correa ha lidiado con múltiples lesiones.

Durante las pasadas semanas, otros boricuas lesionados han sido Francisco Lindor (Mets), Javier Báez (Tigers) y Edwin “Sugar” Díaz (Dodgers). Mientras el martes, el relevista Emilio Pagán (corva) también salió lesionado en el juego de los Reds ante los Cubs.

Fue el segundo día consecutivo que Houston dejó fuera a un jugador aproximadamente una hora antes del partido. El receptor Yainer Díaz fue retirado de la alineación el lunes tras lesionarse el oblicuo durante la práctica de bateo.

Los Astros trasladaron a Nick Allen de la tercera base al campocorto para ocupar el puesto de Correa en la defensa, y Braden Shewmake fue incluido en la alineación para jugar en la tercera base.

José Altuve pasó del quinto puesto en el orden de bateo al primer lugar para ocupar el puesto de Correa, y Shewmake bateó en noveno lugar.

Christian Walker y Shewmake conectaron los dos primeros jonrones de la temporada contra Shohei Ohtani para guiar a los Astros a la victoria.

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Carlos CorreaAstros de HoustonGrandes Ligas
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