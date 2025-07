Con unos asaltos de tan corto tiempo como los 2:00 minutos del boxeo femenino, y ante una campeona indiscutida que se había ganado no una, sino dos veces a la boricua Amanda Serrano , la estrategia de su esquina de pelear a la distancia no funcionó ni fue la elección correcta, de acuerdo a dos entendidos del boxeo entrevistados por El Nuevo Día .

Como acontecimiento, y ante un nuevo lleno total en la llamada ‘Meca del Boxeo’ donde ambas hicieron historia el 30 de abril de 2022 en su primer enfrentamiento, la trilogía será recordada por lo que ambas gladiadoras lograron no solo con sus actuaciones en el cuadrilátero. También se dieron a respetar en términos de remuneración económica, de la atención mediática recibida y por el hecho de ser estelaristas en una plaza legendaria en dos ocasiones y con récords de audiencia .

Pero no se pasará por alto que de los tres combates, el tercero resultó el más deslucido por ambas partes, ya que ninguna de las dos, ni Taylor ni Serrano, se emplearon a capacidad como acostumbraron a la fanaticada en las dos reyertas iniciales.

“Ella lo había adelantado (el plan), lo que pasa es que al ser 10 rounds de dos minutos, lo que vas a pelear son 20 minutos en una pelea de campeonato. Y si vas a gastar un minuto de cada asalto, no es tan fácil dominar una pelea así convincentemente, como para que te la den (los jueces), exponiéndote menos ”, analizó el periodista Erick Rodríguez , exeditor deportivo de este diario y quien tuvo a cargo en el pasado la cobertura de peleas de título mundial.

“Estaba hablando con alguien y le decía que de las tres peleas que hicieron Amanda y Katie, esta es la menos que ella puede alegar que se la robaron porque ella no hizo lo suficiente. Tiene eso en contra”, agregó Rodríguez, refiriéndose a la boricua, cuyo récord cayó a 47-4-1 con 31 nocauts, con tres de sus cuatro reveses ante la irlandesa.

Jab desperdiciado

En efecto, Serrano inició el combate demasiado pasiva, no solo porque apenas tiró golpes, sino porque los pocos que intentó se notaba claramente que eran solo marcando distancia con el jab, y que no llegarían a su blanco.

“Amanda nunca le iba a ganar boxeando, a la olímpica. Amanda Serrano tiene muchas herramientas superiores a Katie Taylor, pero el boxeo técnico no es una de ellas. Creo que no fue un error de desempeño, fue un error táctico. Eso pasa en todos los deportes. La esquina cometió un error en decirle que saliera a pelear con cautela, a distancia, porque jabeando como ella salió, nunca se iba a ganar a Taylor ”, opinó Sánchez Fournier.

“No es que Amanda no sea buena boxeadora técnica. Amanda sabe boxear. Pero no es una peleadora de punta de pie, de andar jabeando. Ella tiene que ir a meter presión, combinando. Ella casi no combinó. Era con el jab”, apuntó Sánchez Fournier.