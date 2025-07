“Se trató de pelear más inteligente, no más fuerte”: Amanda Serrano sobre su estrategia ante Katie Taylor

“Traté de mantener mi distancia en vez de meterme adentro a pelear con ella porque la estrategia no funcionó en las otras dos peleas. Los puños largos, el uno y dos. Al parecer, no fue suficiente. Un juez vio empate. No sé. Tengo que verla de nuevo. Mi equipo me dijo que gané. Obviamente, siempre me voy con lo que mi equipo me diga. Me estaban diciendo qué hacer y traté de obedecer en el ring”, declaró Serrano, quien cayó a 47-4-1 y 31 anestesiadas.