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Dolly Parton estuvo dispuesta a probar medicamentos experimentales para ayudar a otros

La leyenda de la música country falleció el martes 25 de agosto tras una breve batalla contra el cáncer a los 80 años

28 de agosto de 2026 - 9:03 PM

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ARCHIVO - Dolly Parton posa en la ceremonia de la Medalla Carnegie de Filantropía en Nueva York, el 13 de octubre de 2022. (Andres Kudacki)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Stella Parton, hermana de la fallecida Dolly Parton, aseguró este jueves en un homenaje en línea que la cantante de “9 to 5” estaba dispuesta a probar medicamentos experimentales contra el cáncer para poder ayudar a otros en el futuro.

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“Mi hermana era una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido”, escribió la también cantautora de música country en un escrito publicado en X.

“Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así, permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”, añadió.

Parton falleció el martes 25 de agosto tras una breve batalla contra el cáncer a los 80 años. Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunitarios, según informó la web TMZ.

Su sobrino, Bryan Seaver, quien también era su jefe de seguridad, anunció su muerte a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante de dar el anuncio de esa manera.

En su mensaje, Stella Parton recordó las charlas telefónicas por las mañanas de los martes, que tenía con su hermana en las que se ponían al día de sus vidas.

“Mis martes de café matutino nunca volverán a ser igual”, escribió.

“Como buenas chicas de campo, siempre nos hemos levantado temprano. Como a ella le gustaba decir: ‘¡Caramba, Tedda, hacemos más trabajo antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día!’. Nos poníamos al día con los chismes, como hacen las hermanas, tomábamos café y hacíamos planes, como siempre ha sido nuestra costumbre”, añadió.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley

También apuntó que su hermana amaba el mundo. “Yo solía criticar y quejarme de él y ella solo reía y decía: ¡Caray, Tedda! Tenemos cosas más importantes que hacer que preocuparnos por esos idiotas. Estaba en lo correcto, y lo probó todos los días”, dijo.

La muerte de la legendaria cantante de country conmocionó a la industria musical y a altos funcionarios del gobierno. El presidente Donald Trump ordenó izar las banderas a media asta en su honor, mientras que figuras como Jane Fonda, Beyoncé, Miley Cyrus y Paul McCartney expresaron su profunda admiración por el legado de la también actriz y filántropa.

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