Taina Pimentel revela que hija de Lupillo Rivera influyó en su ruptura con el cantante

Tras anunciar su separación de Lupillo Rivera, la modelo dominicana Taina Pimentel dio a entender que la hija del artista influyó en la decisión.

Según el periodista Lucho Borrego de “¡Siéntese quien pueda!”, la actriz está “desvastada” por la ruptura y se encuentra orando para enfrentar la situación.

“Estoy desvastada, pero estoy orando mucho para mantener la calma”, leyó Borrego en el mensaje privado que le envió Pimentel. “Ahora mismo ni sé, estoy muy mal, no sé ni qué pensar”, añadió.

La pareja se comprometió en abril, cinco meses después de comenzar su relación.

En julio, empezaron las especulaciones de una posible ruptura, ya que se habían dejado de seguirse en redes. Sin embargo, Pimentel aclaró que se trataba de una crisis.

Sobre si la hija del artista, Ayana Rivera, afectó la relación, Pimentel admitió: “No fue por la hija, veníamos arrastrando muchos problemas en los últimos tiempos, pero la verdad es que sí ha tenido parte que ver”.

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Ayana Rivera acusó a la ahora exprometida de su padre de “pintarla súper mal” en un programa.

“Yo lo que tenía que hacer con ese mensaje era responderle porque esta joven a veces tiene su propia realidad alterada, entonces se malinterpretan muchas cosas que no supimos resolver a tiempo”, explicó Pimentel.