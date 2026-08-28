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Taina Pimentel revela que hija de Lupillo Rivera influyó en su ruptura con el cantante

La pareja se comprometió en abril, cinco meses después de comenzar su relación

28 de agosto de 2026 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lupillo Rivera y Taina Pimentel. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras anunciar su separación de Lupillo Rivera, la modelo dominicana Taina Pimentel dio a entender que la hija del artista influyó en la decisión.

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Según el periodista Lucho Borrego de “¡Siéntese quien pueda!”, la actriz está “desvastada” por la ruptura y se encuentra orando para enfrentar la situación.

“Estoy desvastada, pero estoy orando mucho para mantener la calma”, leyó Borrego en el mensaje privado que le envió Pimentel. “Ahora mismo ni sé, estoy muy mal, no sé ni qué pensar”, añadió.

La pareja se comprometió en abril, cinco meses después de comenzar su relación.

En julio, empezaron las especulaciones de una posible ruptura, ya que se habían dejado de seguirse en redes. Sin embargo, Pimentel aclaró que se trataba de una crisis.

Sobre si la hija del artista, Ayana Rivera, afectó la relación, Pimentel admitió: “No fue por la hija, veníamos arrastrando muchos problemas en los últimos tiempos, pero la verdad es que sí ha tenido parte que ver”.

Ayana Rivera acusó a la ahora exprometida de su padre de “pintarla súper mal” en un programa.

“Yo lo que tenía que hacer con ese mensaje era responderle porque esta joven a veces tiene su propia realidad alterada, entonces se malinterpretan muchas cosas que no supimos resolver a tiempo”, explicó Pimentel.

El cantante y compositor estadounidense de origen mexicano tiene 52 años.Es hermano de la famosa Jenni Rivera, quien falleció en 2012.Durante su participación en La casa de los famosos, ha tenido varios encontronazos con otros concursantes, entre ellos la boricua Maripily Rivera.
1 / 13 | ¿Quién es Lupillo Rivera?. El cantante y compositor estadounidense de origen mexicano tiene 52 años. - Archivo

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Lupillo RiveraTop Chef VIPRelaciones de pareja
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