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Natalie Portman se convierte en madre por tercera vez a sus 45 años

La actriz habría dado la bienvenida a un niño, el primero de su relación con Tanguy Destable

27 de agosto de 2026 - 5:55 PM

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Natalie Portman poses for photographers upon arrival at the premiere of the film 'Eddington' at the 78th international film festival, Cannes, southern France, Friday, May 16, 2025. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) (Scott A Garfitt)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Natalie Portman estaría atravesando uno de los momentos más importantes de su vida personal, la llegada de su tercer hijo.

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De acuerdo con la revista francesa “Voici”, el pasado 25 de agosto, Portman, de 45 años, y su pareja, Tanguy Destable, dieron la bienvenida a un niño, el primero de esta relación.

Hasta el momento, ni la actriz ni el músico han confirmado el nacimiento y los detalles se mantienen en completo hermetismo. De confirmarse, el pequeño se convertiría en el tercer hijo de la ganadora del Oscar, quien ya es madre de Aleph, de 15 años, y Amalia, de nueve, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied.

Portman hizo público su embarazo en abril, cuando apareció en la portada de “Harper’s Bazaar” y habló por primera vez de esta nueva etapa junto a Destable.

La actriz describió entonces el embarazo como una experiencia hermosa, aunque también reconoció que podía ser complicada.

“Es algo tan hermoso y alegre, pero también tan complicado. Soy plenamente consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento una profunda gratitud”, declaró.

En junio pasado, la protagonista de “El Cisne negro” enterneció las redes sociales al publicar una fotografía donde dejaba ver su abultado vientre. “Contando los días hasta conocerte”, escribió junto a la imagen.

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Natalie PortmanEmbarazoHollywood
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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