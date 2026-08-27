Fallece Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”
El actor también prestó su voz a King Kong para la versión de 1976
27 de agosto de 2026 - 2:38 PM
27 de agosto de 2026 - 2:38 PM
El actor canadiense Peter Cullen, quien dio voz a Optimus Prime, líder de los Autobots que se transforma en un camión de semirremolque, en la película de acción y ciencia ficción “Transformers”, falleció. Tenía 85 años.
Cullen falleció este miércoles en su casa de Los Ángeles, según informó su agente, Kevin Motley, a The Hollywood Reporter.
“Falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y admiradores en todo el mundo”, declaró su familia en un comunicado.
Nacido el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, también prestó su voz a King Kong para la nueva versión de 1976.
Cullen debutó en la versión original de “Transformers” en 2007 y en el resto de entregas de la serie cinematográfica, “La venganza de los caídos” (2009), “El lado oscuro de la luna” (2011), “La era de la extinción” (2014), “Transformers: el último caballero” (2017), “Bumblebee” (2018) y “Transformers: El despertar de las bestias” (2023).
De acuerdo con THR, la muerte de Optimus tras un duelo con el tiránico Megatron en Transformers: La película (1986) provocó una protesta enorme e inesperada, lo que llevó a los productores a traer de vuelta a Cullen y al personaje para la película directamente para vídeo de 1987 “Transformers: El regreso de Optimus Prime”.
Cuando el director Michael Bay resucitó la franquicia para la gran pantalla con Transformers (2007) de DreamWorks, protagonizada por Shia LaBeouf, volvieron a contratar a Cullen después de dos décadas de ausencia.
Cullen fue quien ideó los chasquidos que salían de la boca del monstruo en la película “Predator” (1987), protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
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