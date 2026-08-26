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Muere Tim Curry, inolvidable Pennywise en “It” y estrella de “The Rocky Horror Picture Show”

El actor británico falleció a los 80 años en su residencia en Los Ángeles, según medios estadounidenses

26 de agosto de 2026 - 11:46 AM

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Curry comenzó su carrera actoral en los escenarios, dedicándose principalmente al teatro.Fue gracias al teatro que las puertas al mundo del cine se le abrieron. Mucho antes de que el personaje de Dr. Frank-N-Furter llegara a la gran pantalla, curry encarnó al personaje en su versión original, una obra de teatro titulada "The Rocky Horror Show".El actor tenía 80 años.
1 / 8 | Muere Tim Curry, inolvidable Pennywise en “It” y estrella de “The Rocky Horror Picture Show”. Curry comenzó su carrera actoral en los escenarios, dedicándose principalmente al teatro. - Archivo
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El actor británico Tim Curry, reconocido por interpretar al doctor Frank-N-Furter en la película de culto “The Rocky Horror Picture Show” y por su papel como Pennywise en “It”, murió a los 80 años, según reportes de TMZ, Variety y varios medios de entretenimiento.

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Fuentes citadas por TMZ indicaron que Curry falleció tarde en la noche del martes en su residencia en Los Ángeles, luego de haber enfrentado serios problemas de salud durante más de una década tras sufrir en 2012 un derrame cerebral.

De acuerdo con el medio, agentes de la Policía acudieron a la vivienda del actor alrededor de las 11:23 p.m. del martes.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa de muerte.

Por su parte, la cadena CBS News informó que la muerte del actor fue confirmada por su manejador.

Nacido en Reino Unido el 19 de abril de 1946, Curry desarrolló una carrera en cine, televisión y teatro, destacándose por personajes cómicos así como villanos.

De acuerdo con la revista People, su papel más emblemático llegó en 1975 con The Rocky Horror Picture Show, donde dio vida al excéntrico doctor Frank-N-Furter, personaje que también interpretó sobre los escenarios.

La versatilidad de Curry lo llevó a interpretar algunos de los personajes más recordados de su carrera. En “It” (1990) encarnó a Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación televisiva de la novela de Stephen King, mientras que en “Home Alone 2: Lost in New York” (1992) dio vida a Mr. Hector, el desconfiado conserje del Hotel Plaza.

También protagonizó la comedia de misterio “Clue” (1985) como el mayordomo Wadsworth y ese mismo año actuó en Darkness como el villano de la película fantástica “Legend”, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Tom Cruise.

Su carrera se extendió igualmente al teatro. Curry interpretó a Wolfgang Amadeus Mozart en “Amadeus” en Broadway, junto a Ian McKellen, actuación por la que recibió una nominación al premio Tony.

Además de actor, Curry exploró una carrera musical y publicó tres álbumes de estudio entre 1978 y 1981, luego de que el éxito de “The Rocky Horror Picture Show” le abriera nuevas oportunidades como cantante.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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