Yailin “La Más Viral” rompe la relación con su madre y asegura ser huérfana: “Merezco sentirme en paz”

Tras las declaraciones de Wanda Díaz en el podcast de Luinny Corporán donde afirmó que si pudiera devolver el tiempo no sería la madre de Yailin “La Más Viral” y Mami Kim, la cantante reveló que tomó una decisión radical.

A través de su canal de difusión en Instagram, la exponente urbana declaró ser “huérfana de padre y madre” y pidió no volver a ser vinculada con nadie.

Asimismo, afirmó que se encuentra priorizando su bienestar emocional soltando “lo que me hace daño”.

“En mi vida siempre he dado todo de mí para que las personas que están a mi alrededor estén bien, porque eso también me hace feliz. Me llena el corazón poder darle a otros cosas que yo nunca tuve. Pero hoy quiero dejar algo claro: desde este momento no quiero que me vinculen con nadie ni con situaciones que no me corresponden”, dijo.

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“Soy una mujer que ha tenido que salir adelante sola. Soy huérfana de padre y madre, y aun así, gracias a Dios, hoy puedo decir que estoy bien. Estoy en una etapa de mi vida donde quiero cuidar mi paz, mi tranquilidad y todo lo que con tanto esfuerzo he construido”, añadió.

En su comunicado, Yailin se refirió a su padre, Jorge Guillermo Redman, quien murió en un accidente de tránsito cuando ella era una adolescente.

“Me siento bien y sé que mi padre está súper orgulloso de mí. Estoy pasando por muchos momentos malos, aunque no siempre lo haga saber, pero sigo trabajando, enfocada y, por más mal que me sienta, siempre voy a seguir adelante y luchando por mí misma, por todo lo que estoy construyendo y por la mujer que quiero llegar a ser”, apuntó.

“Voy a seguir firme, porque soy una persona fuerte, de las que no se detienen por nada. Puede tener todo el mundo en mi contra y aun así no me voy a detener, porque tengo algo mucho más fuerte que cualquier adversidad: el respaldo de Dios. Él sabe todo lo que he vivido, todo lo que he llorado en silencio y todo lo que estoy luchando por conseguir”, señaló.

“Y aunque hoy no todos entiendan mi proceso, algún día entenderán por qué tuve que ser tan fuerte. Estoy aprendiendo a confiar más en Dios, en mí y en el camino que Él tiene preparado para mí”, continuó.

Finalmente, la intérprete de “Me encantas” recordó los momentos difíciles que ha enfrentado a lo largo de los años y destacó la importancia que tienen sus amigos en su vida, en respuesta a quienes cuestionan la lealtad de algunos de ellos.

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“He pasado por tantas cosas que estoy tratando de sanar. Lo intento cada día, aunque hayan días en los que siento que todo vuelve otra vez para atrás. Pero yo sé que con Dios todo lo voy a superar”, aseguró.

“Sé que sanar toma tiempo y que no todos los días voy a sentirme igual, pero mientras tenga a Dios conmigo, voy a seguir intentando. Él sabe todo lo que he vivido, lo que he callado y las veces que he tenido que ser fuerte sin que nadie lo sepa”, mencionó.

“Estoy aprendiendo a tener paciencia conmigo misma, a soltar lo que me hace daño y a entender que también merezco sentirme en paz. Sé que vienen días más bonitos para mí, porque después de tantas tormentas, Dios también sabe regalar calma”, abundó.

“Así veo mucha gente comentando sobre mis amistades, que si esto, que si lo otro… pero para mí, esas personas son mi familia. Y por algo están en mi vida. No todo el mundo conoce lo que hemos vivido, lo que hemos compartido ni lo que cada uno ha hecho por mí en momentos que quizás nadie vio”, aseveró.

“Yo sé quiénes han estado, quiénes me han dado la mano y quiénes han estado de corazón. Por eso, antes de opinar, recuerden que cada persona tiene un lugar y una historia en mi vida que solamente yo conozco”, concluyó.

Origen del conflicto

Aunque la relación entre Yailin y Wanda Díaz era cordial, la cantante nunca se había referido de manera negativa a su madre, a quien el año pasado le regaló un vehículo de lujo, a pesar de las crisis familiares que Mami Kim decidía sacar a la luz en reiteradas ocasiones.

Este lunes, la visita de Díaz al panel de Luinny Corporán fue la gota que derramó la copa.