Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dejan en libertad a Yailin “La más viral” tras arresto por posesión de armas

La expareja del reguetonero boricua Anuel AA fue detenida durante un operativo realizado en Santo Domingo

26 de marzo de 2026 - 4:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante dominicana Yailin “La Más Viral”. (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un tribunal de la República Dominicana dejó este jueves en libertad condicional a la cantante dominicana Yailin “La más viral”, arrestada el martes por llevar en su vehículo dos pistolas sin los permisos correspondientes.

RELACIONADAS

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para la cantante, de 23 años, una fianza de 500,000 de pesos (unos $8,333 dólares), tal y como solicitó el Ministerio Público (Fiscalía).

La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba a bordo de un Lamborghini de su propiedad con otras dos personas, de acuerdo con la Policía Nacional, que no identificó a los dos acompañantes de la intérprete de temas como "Narcisista" y “Bing Bong”.

Mira cómo arrestaron a Yailin “La más viral” en República Dominicana

Mira cómo arrestaron a Yailin “La más viral” en República Dominicana

Le ocuparon dos armas de fuego al ser detenida en Santo Domingo mientras se encontraba en un Lamborghini, informó la Policía Nacional.

Según la Policía Nacional, en el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La cantante, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, se casó en 2022 con el cantante de reguetón puertorriqueño Anual AA. La pareja se separó en 2023 antes de que naciera su hija. Durante su relación de algo más de un año lanzaron juntos el tema "Si tú me buscas".

Meses después de su separación, la cantante de “Chivirica”, “Bing Bong”, “Chapa” o “Ni un ki ki”, comenzó una relación con el rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi o 6ix9ine, que estuvo salpicada de rupturas, reconciliaciones, mutuas acusaciones de abuso de género. La relación terminó en 2024.

Yailin “La más viral” es una de las artistas del género urbano dominicanas más populares internacionalmente. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 12.4 millones de seguidores.

Yailin la más viral es una conocida influencer y cantante en las redes sociales que fue esposa del cantante Anuel AA. La joven no se sonrojó al presumir la vida de lujos que se daba con su pareja, desde lujosos automóviles, regalos y hasta festejos de cumpleaños en donde faltaba absolutamente nada.Singer Yailin La Mas Viral arrives at the Latin Billboard Awards, Thursday, Oct. 17, 2024, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
1 / 28 | FOTOS: Yailin la Más Viral y su polémica vida tras la fama. Yailin la más viral es una conocida influencer y cantante en las redes sociales que fue esposa del cantante Anuel AA. - Instagram
Tags
ArrestosArmas de fuego
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: