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Caso de Yailin “La más viral”: sus abogados niegan que las pistolas sean de su propiedad

La artista urbana fue arrestada el martes en República Dominicana

25 de marzo de 2026 - 9:04 AM

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La dominicana Yailin "La más viral". (Marta Lavandier)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El equipo legal de la artista urbana Yailin “La más viral, integrado por los abogados Randy Joel Banks, Henry Romero y Josué García, aseguró que la cantante es totalmente inocente del hecho que se investiga tras su arresto por la incautación de dos armas de fuego en el interior de su vehículo.

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Los juristas afirmaron que una de las personas que acompañaba a la intérprete al momento del apresamiento declaró ante las autoridades que las armas eran de su propiedad, asumiendo la responsabilidad por estas durante su comparecencia en la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Las pistolas son mías, las pistolas son mías”, habría manifestado dicha persona, según explicó la defensa, que considera esta declaración como un elemento clave dentro del proceso. A su vez, señalaron que el hombre habría dicho que ingresó las armas al vehículo sin el consentimiento de la artista.

La defensa también cuestionó el manejo del proceso por parte del Ministerio Público, al asegurar que la persona que se responsabilizó por las armas no ha sido debidamente considerada dentro de la investigación.

Según los abogados, uno de los detenidos manifestó de manera voluntaria que las armas eran de su propiedad y que fueron colocadas en el vehículo sin el consentimiento de la artista.

“Aquí sencillamente se está atacando a una figura, cuando ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar y sabe quién es responsable del hecho. La persona se declaró responsable de las armas, pero el Ministerio Público no quiere ni siquiera escuchar ni documentar esa declaración”, expresó la defensa.

El caso es investigado por el fiscal Wilson Díaz, quien dirige las diligencias correspondientes mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.

La artista fue trasladada a la cárcel preventiva de San Luis hasta que finalicen las investigaciones.

La intérprete, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, permanecía detenida en la Fiscalía de Santo Domingo Este, luego de que agentes de la Policía Nacional le ocuparan dos armas de fuego en el interior de un vehículo Lamborghini, color verde, placa Z007935.

Según el informe preliminar, se trata de una pistola marca Glock 19, quinta generación, con cargador y dos cápsulas, y una pistola marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas, las cuales se encuentran bajo análisis pericial como parte de la investigación.

Las autoridades tienen 48 horas para presentarla ante un juez, que podría conocerle medida de coerción si los fiscales así lo piden. Las horas comienzan a contar desde el momento de su arresto.

La artista viene de presentarse por primera vez, la semana pasada, en los Premios Soberano, con un número musical junto al también artista urbano Shadow Blow.

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Anuel AAArrestos por armasRepública Dominicana
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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