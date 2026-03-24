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Arrestan a Yailin “La más viral” en posesión de armas de fuego

La detención se produjo casi al mediodía de hoy cuando transitaba en su carro por una calle de la capital de República Dominicana

24 de marzo de 2026 - 3:54 PM

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Foto de archivo de Yailin "La más viral", en Premios Lo Nuestro 2026. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Policía Nacional de República Dominicana informó el apresamiento de la artista urbana Yailin “La más viral” (Jorgina Guillermo Díaz), durante un operativo realizado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, donde le fueron ocupadas dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad.

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La detención se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva interceptaron a la detenida en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935. “Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se hace reservas por el momento”, señala un comunicado de prensa.

La Policía Nacional dijo que en el interior del vehículo fueron ocupadas una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La artista urbana fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según señaló la Policía.

Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

“La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar la seguridad ciudadana”, señala el referido comunicado remitido a este diario.

Yailin es madre de una menor, junto al cantante puertorriqueño Anuel AA.

Anuel AA comenzó su carrera musical en 2005. Estuvo en la cárcel desde abril de 2016 por cargos relacionados con la posesión de armas de fuego.Ahora, en 2024, fue encontrado en “rebeldía” por el juez federal Pedro Delgado ante una demanda de cobro. En la demanda, sometida en agosto pasado, la agencia Buena Vibra Group reclama que Anuel AA le deben $1,864,000, tras haber trabajado entre el 2021 y 2022.
1 / 27 | Fotos: entre triunfos y problemas legales, así ha sido el paso de Anuel AA por la fama . Anuel AA comenzó su carrera musical en 2005.
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