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“Homenaje al ombligo” convierte el verso en teatro vivo en el Arriví

La producción es parte del 63er Festival de Teatro Puertorriqueño del ICP

14 de mayo de 2026 - 8:00 PM

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Obra "Homenaje al ombligo". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

¿Cómo se lleva un poema al escenario sin domesticarlo? ¿Cómo sostener su misterio, su respiración, su filo? La nueva producción “Homenaje al ombligo”, que se presentará del 14 al 17 de mayo en el Teatro Francisco Arriví, ensaya una posible respuesta: no ilustrar la poesía, sino encarnarla.

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La pieza, producida por Teatro y Conciertos Luna Nueva Inc. y creada por la compañía El Absurdo, forma parte del 63er Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña, dedicado este año a Ángela Meyer.

El punto de partida es el libro homónimo publicado en 1966 por los icónicos poetas Ángela María Dávila y José María Lima, una obra que con el tiempo ha adquirido un estatus de leyenda dentro de la literatura puertorriqueña. No solo por su potencia poética, sino por la historia íntima que la atraviesa: fue concebida en medio del apasionado romance que sostuvieron ambos autores en su juventud, una relación intensa donde amor, escritura y vida se entrelazaron de manera inseparable. Ese origen, a la vez íntimo y político, resuena en esta adaptación como una corriente subterránea que atraviesa toda la experiencia escénica.

En escena, el texto se multiplica: los poemas aparecen, sí, recitados en su forma original, pero también se desdoblan en diálogos, se convierten en canciones, se encarnan en secuencias de teatro físico, en danza, en acciones que desplazan la palabra hacia el cuerpo.

La dramaturgia y dirección de Joaquín Octavio asume ese riesgo como principio.

“Adaptar ‘Homenaje al ombligo’ ha sido uno de los retos más grandes… y de los procesos más emocionantes que he enfrentado en mi vida”, expresa el director.

“Implica acercarse a un material que no solo es histórico, sino cargado de una gran intensidad emocional. Nos interesaba honrar esa relación, la de Ángela y Lima, coqueteando con la reconstrucción biográfica, sin restringirnos a ella. Respetando la energía original del libro, ese impulso vital donde el amor, la creación y la urgencia de decirlo todo se vuelven una misma cosa. Por eso la obra no ilustra los poemas, sino que los encarna. Es un intento de que la poesía vuelva a ocurrir, aquí y ahora, frente al espectador”.

En el centro, dos jóvenes poetas que se aman y se escriben en medio de un país atravesado por tensiones políticas. Pero la historia no se cuenta: se sugiere, se intuye, se filtra en la experiencia viva de la escena.

La propuesta visual, concebida por Cristina Agostini Fitch, amplifica esa experiencia.

“La escenografía se comporta como un organismo vivo, donde el color, la luz y los materiales cuentan su propia historia”, explica Agostini Fitch. “La poesía de ‘Homenaje al ombligo’ no pide ser explicada, pide ser experimentada. Por eso trabajamos con una escena en constante transformación, donde los cuerpos, los objetos y las imágenes conviven en un mundo onírico. Es un universo donde el amor se siente visceral, casi peligroso”.

El elenco, diverso en generaciones y trayectorias, es uno de los atractivos más poderosos de la producción. Las presencias de Aurelio Lima Dávila, músico y actor hijo de ambos autores, y Rosa Lina Lima, maestra bailarina que también es hija del poeta Lima, introducen una dimensión filial y afectiva, además de un diálogo entre las personalidades detrás del texto original y su relectura escénica. Junto a ellos, se abren paso con fuerza los jóvenes talentos de Camila Méndez, Millo Canetti y Kiani González.

Además, el maestro de la pantomima Iván Olmo y la reconocida cantante Yarimir Cabán, conocida como “MIMA”, construyen un tejido coral donde cada cuerpo aporta una energía distinta.

A ese conjunto se suma la participación especial de Awilda Sterling, cuya trayectoria en el performance y las artes visuales aporta una capa de memoria histórica: la de los café teatros, la de una generación que vivió de cerca el pulso creativo del que surgió el poemario.

En tiempos donde la velocidad amenaza con vaciar el lenguaje, propuestas como esta insisten en otra posibilidad: la de detenerse, escuchar y, quizás, volver a sentir el latir secreto de las palabras.

“Homenaje al ombligo” se plantea como un acto de reescritura escénica. Los versos no permanecen intactos y, en el proceso, el teatro recupera una de sus potencias más antiguas: la de hacer visible lo invisible.

Las funciones serán el 14, 15 y 16 de mayo a las 8:00 p.m., y el 17 de mayo a las 4:00 p.m. Los boletos están disponibles a través de Boletera.net.

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Teatro Francisco ArrivíTeatroEyra Agüero
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