Agua, Sol y Sereno celebra su primer Festival de Arte y Comunidad: “Siempre lo hemos soñado”

De cara al inicio del primer Festival de Arte y Comunidad de Agua, Sol y Sereno, su fundador, Pedro Adorno, lo describe como la materialización de un sueño longevo, el de abrir las puertas de la organización para mostrar la amplitud de un trabajo artístico y comunitario que durante más de tres décadas ha trascendido las comparsas y los emblemáticos cabezudos de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Queríamos hacer lo que siempre hemos soñado, que es un festival de arte y comunidad donde la gente tuviera la oportunidad de ver la diversidad de lo que hacemos”, expresó Adorno en entrevista. La iniciativa surge en la coyuntura de los 33 años de labor teatral, creación colectiva y gestión cultural del colectivo desde su Casa Taller en Santurce, y también como una expansión del tradicional cierre de semestre que realizan junto a estudiantes, actores comunitarios y participantes de sus proyectos educativos y sociales.

El festival coincide además con una invitación del Smithsonian Institution para participar del programa “Festival of Festivals”, una iniciativa internacional que apoya festivales enfocados en la diversidad cultural. Esa coyuntura terminó impulsando la creación de un evento propio en Santurce.

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Más allá de las presentaciones artísticas, Adorno insistió en que el eje principal del proyecto sigue siendo la educación y el trabajo comunitario. “Para nosotros la parte de aprendizaje e investigación nunca está fuera de ningún proyecto”, afirmó. Esa visión se ve reflejada en los talleres para niños y jóvenes, y otros proyectos con organizaciones como la Fondita de Jesús, con quienes colaboran en iniciativas para prevenir el sinhogarismo. A través de su programa Taller Escuela, Agua, Sol y Sereno integra distintas disciplinas artísticas para crear espacios de encuentro, aprendizaje y participación comunitaria.

La programación incluirá teatro, música, cine, talleres creativos y diálogos comunitarios. Entre las propuestas figuran las piezas originales “Corazón de Papel”, estrenada en 2018, y “Una de cal y una de arena”, presentada originalmente en 1996, además de la proyección de la película “El Clown” (2006), producida por Agua, Sol y Sereno junto a CineSato.

Uno de los momentos más esperados será la comparsa comunitaria que cerrará el festival y recorrerá las calles de El Gandul y Trastalleres. La comparsa reunirá participantes de comunidades y organizaciones con las que el colectivo ha trabajado durante el último año, como la Escuela Adrienne Serrano de Vieques, el barrio Arenas de Guánica, niños y niñas que toman los talleres en la sede de ASYS en Santurce, La colindancia y la Fondita de Jesús de Santurce, la península de Cantera, El Puente e invitados de Loíza.

Para el director teatral, otro de los logros más importantes ha sido ver cómo una nueva generación de artistas y gestores culturales ha asumido roles de liderazgo dentro del colectivo. “Ya no son solamente actores o miembros de la compañía, sino codirectores de procesos”, sostuvo al mencionar el trabajo de colaboradores como Kenneth Salgado, Héctor Enrique Rodríguez y Alba Taína Ortiz, entre otros.

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Para Adorno, este festival es una afirmación del valor de las comunidades y de las historias que emergen desde ellas. “El arte y la cultura nos permiten celebrar lo que hemos ido logrando como comunidad”, expresó. Según explicó, el trabajo del colectivo busca visibilizar la creatividad, la memoria y las luchas de sectores que muchas veces solo aparecen en la discusión pública cuando ocurre una crisis.

“No nos quedamos solamente en la protesta porque queremos que también haya propuestas”, añadió. Para el fundador, el arte comunitario debe funcionar como una herramienta de transformación social, defensa cultural y acompañamiento humano. “Que haya una generación joven de artistas talentosos que quiera abrazar esta búsqueda para seguir trabajando con las comunidades, yo lo veo como un regalo”, concluyó.