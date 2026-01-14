Tres cabezudos se estrenarán en las Fiestas de la Calle San Sebastián: conoce quiénes son los homenajeados

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

Pedro Adorno está sentado ante una gran cabeza en un salón oscuro. Una lámpara sobre su hombro lucha por iluminar el lugar de trabajo con una tenue luz amarilla de crepúsculo. Las mangas enrolladas de su camisa revelan sus manos llenas de pintura mientras va trazando con un pincel los rasgos sobre un homenaje. Al lago de la gran cabeza, tres imágenes sirven de referencia, todas con el rostro de Javier Santiago, una de las voces más importantes en la defensa de la cultura puertorriqueña desde antes de la llegada del nuevo milenio.

“Javier le puso atención a nuestro proyecto mucho antes que otra gente”, explica Pedro, mientras intenta capturar el color preciso de la nariz en la gran cabeza. “Andaba desde siempre con ese proceso de coleccionar que entrelazaba a lo popular y a lo culto. Creo que, en ese sentido, Javier fue un visionario, y lo logró”.

Esa visión se transformó en uno de los proyectos más importantes del país en la preservación y la evolución de la identidad puertorriqueña: la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Santiago murió el pasado 1 de octubre debido a una enfermedad de la que padeció por algún tiempo. Este homenaje, sin embargo, venía pensado mucho antes de su fallecimiento, cuando, de hecho, todos pensaban que se estaba recuperando.

“Él le dedicó la vida a los homenajes. Eso era importante, darle tiempo a quienes le han dedicado la vida al país”, comenta Pedro. Por muchos años, eso mismo ha sido lo que el colectivo Agua, Sol y Sereno ha intentado hacer con la creación de cabezudos para las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Este año, el grupo seleccionó a Santiago y a los actores, productores y esposos Jacobo Morales y Blanca Silvia Eró. Morales también será la figura homenajeada por el municipio de San Juan en esta edición de las fiestas. Todas estas personas comparten algo en común con el trabajo que ha realizado Agua, Sol y Sereno desde su fundación: todas han luchado por la preservación de la puertorriqueñidad.

“Los que conocemos a Jacobo y a Blanca sabemos lo importante que es el trabajo en equipo para ellos. Jacobo y Blanca son ejemplo de que ser buenos artistas no es contradictorio con ser buenas personas. Eso es lo que los destaca, ese calor humano”, añade Pedro.

A lo largo de sus carreras, Jacobo y Blanca han sido defensores de su patria. Su proyecto cultural, además de vasto y admirable, deja claro que existe gracias a, no a pesar de, su visión “puertorriqueñista”. Para Pedro, la asociación de Bad Bunny con el veterano actor representa una expansión de lo que ya Jacobo es, de las ideas y temas con los que ha trabajado toda su vida. De cierto modo, lo que pasó durante todo el proceso de la residencia del cantante en Puerto Rico fue como la siembra de una semilla, como un interés renovado en ayudar a crecer a un mejor país.

Pedro no ve contradicción en estas cosas. Entiende que no es necesario tener una visión fatalista de Puerto Rico para poder desear y agenciar que las cosas sean diferentes. Se puede disfrutar de las fiestas, como las SanSe, en este caso, y también se puede ser crítico de las condiciones políticas, coloniales, de pobreza y desigualdad que afectan a todos los puertorriqueños. Dice que hay que romper con ese argumento infantilizado, moralista e inmóvil del “¿qué nos pasa, Puerto Rico?”

“Jacobo y Blanca son de los homenajes más lindos y profundos que hemos hecho, y no creo que sea casualidad que también se le dé a Javier Santiago”, reflexiona Pedro. Luego, se pone de pie y se traslada al taller principal, que a diferencia del salón oscuro en el que pintaba, está llenó de luz y algarabía. Los preparativos son muchos. No es tarea sencilla transportar unos 60 cabezudos desde Santurce hasta el Viejo San Juan. Pero, como todos los años, Agua, Sol y Sereno se prepara para dejarlo todo en la comparsa.

Pedro posa junto a los cabezudos de Jacobo y de Blanca, todavía en proceso, mientras en el taller todas las manos trabajan en algo. Es un tipo de caos controlado en el que todos se mueven como bailarines al son de una danza que en este momento del año es más bien una tradición. Los anaqueles donde usualmente reposan los cabezudos están mayormente vacíos, pero, aun así, se puede sentir la anticipación en el aire.

Este año, además de su comparsa tradicional, Agua, Sol y Sereno también realizará una comparsa especial “por la armonía y por la paz”, un acto pensado en el contexto actual al que se enfrenta el mundo. Y es que este proyecto siempre ha sido mucho más que marionetas de papel, maché y cabezudos. En todas las formas de arte que valen la pena, aquellas a las que les interesa devolverle a su país y a sus comunidades, siempre hay algo mucho más profundo, que le habla al corazón directamente en lugar de a los sentidos. Jacobo, Blanca y Javier fueron estudiantes y han llegado a ser maestros de esa misma escuela de pensamiento.

“Nosotros también coleccionamos historias y narrativas en nuestro trabajo. De eso se trata”, dice Pedro, y en las afueras del taller comienza a llover y a soplar mientras todavía el cielo brilla, como para dejar clara la idea de que agua, sol y sereno es mucho más que solo un nombre.