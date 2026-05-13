Maeso, de lo urbano a la salsa: “Lo que es bueno, los jóvenes lo escuchan”

En una transición de lo urbano a la salsa, el novel cantante puertorriqueño Maeso ha presentado temas al ritmo de la clave salsera que reflejan la versatilidad que desea demostrar, sin que lo etiqueten en un solo género musical.

El acercamiento a la música de Roberto Enrique Maeso Martínez, nombre de pila, se dio a los siete años con la guitarra. Luego aprendió a tocar bajo y no fue hasta el 2021 que se atrevió a cantar en público y lanzar sus primeros temas en el género urbano. En ese entonces comenzó a realizar algunas colaboraciones musicales con artistas del género urbano como Zion & Lennox, Nacho y Guaynaa. Fue un pariente de su madre quien lo ayudó a entrar en la industria musical y así “comencé a meterme en los estudios a escribir y componer”.

Con un poco de bagaje musical, y tomando como referente sus experiencias con artistas del género urbano, el joven, tomó en serio su carrera y comenzó a buscar su esquina y el sonido que lo definiera. Para su sorpresa, encontró en la salsa ese espacio de identidad dentro de la música tropical.

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“En estos últimos años, y con la música que estoy haciendo, he podido encontrarme como artista e ir buscando la música que más me interesa y me hace sentir más cómodo. En el caso de la salsa, uno la escucha desde pequeño y no es fácil cantarla. Le di cabeza porque la gente piensa que, al ser salsa, los jóvenes no la van a consumir, y es todo lo contrario: lo que es bueno es bueno y los jóvenes lo van a escuchar”, sostuvo el cantante.

El joven de 25 años reconoció que la aceptación que han tenido los temas de salsa “Un beso no da” y “Me dejaste” le tomó por sorpresa.

“No esperaba el apoyo de la gente con la salsa y la verdad es que estoy agradecido porque hemos trabajado para esto y para que la gente sepa que esto es Maeso”, dijo el cantante, quien añadió: “No quiero que me etiqueten solo en la salsa. Hoy estamos tocando salsa, pero pueden venir otros ritmos en el futuro”.

Con el lanzamiento de su sencillo “Un beso no da”, una salsa pegajosa, busca darle continuidad al impacto logrado con su tema anterior, “Me dejaste”, y así lograr que la gente, cuando lo escuche, lo identifique de inmediato.

Fiel a su estilo, Maeso vuelve apoyarse en la instrumentación clásica del género, con metales potentes, percusión sólida y un ritmo que invita al baile desde el primer momento. “Un beso no da” se mueve entre lo romántico y la reflexión, según explicó Maeso, quien fue coescritor de la letra.

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El tema no solo habla de amor, sino también de valorar el presente y vivir a plenitud esos momentos.

El video fue filmado en una residencia para personas mayores en Puerto Rico, por lo que aporta un enfoque emocional para celebrar la vida, la memoria y esos amores que perduran con el tiempo.

“El tema es lindo, alegre y lo que queremos es que invite a bailar desde el primer momento”, expresó el cantante.

Previo a estos dos temas salseros, grabó un “cover” del éxito “Un montón de estrellas”, de Gilberto Santa Rosa, incluido en su álbum ‘’Viceversa".

“Hoy no puedo decir que solo haré salsa porque, si te soy sincero, Dios es quien me dirige. Le he dejado todo a Dios y lo único que tengo claro es que voy a hacer música de altura en representación de Puerto Rico”, puntualizó.