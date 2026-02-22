Opinión
Willie Colón y Rubén Blades: el dúo que marcó una era en la salsa y nunca volvió a reunirse

Ambas salseros conformaron el binomio más poderoso de conciencia social en el género

22 de febrero de 2026 - 8:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los protagonistas del clásico salsero "Siembra" se distanciaron en el 2003 por conflictos de índole económico que los llevaron a los tribunales. (J. ISMAEL FERNANDEZ REYES)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de Panamá- La muerte de Willie Colón ayer, sábado, en Nueva York, a los 75 años, reabre uno de los capítulos más influyentes de la música latinoamericana: su alianza con el panameño Rubén Blades redefinió la salsa en los años setenta y décadas después derivó en una disputa judicial.

RELACIONADAS

Hacia la mitad de la década de 1970, el conocido ‘chico malo de El Bronx’ creaba las melodías de la salsa y el panameño escribía las letras, impulsando juntos una nueva estética que convirtió al género en una crónica social de América Latina y el Caribe.

Salsa con consciencia social

La relación entre ambos salseros se forjó principalmente bajo Fania Records, el sello discográfico fundado en Nueva York por el artista dominicano Johnny Pacheco y el empresario estadounidense Jerry Masucci en 1964, produciendo a grandes músicos latinoamericanos afincados en Estados Unidos.

Pero los inicios de Colón y Blades se remontan a 1975 con la canción ‘El Cazanguero’ y a 1977 con su primer álbum en conjunto ‘Metiendo Mano!’, que incluye la canción ‘Pablo Pueblo’, un relato sobre la dura vida de un obrero, golpeada por la pobreza, que dio paso al movimiento de la “salsa con consciencia social”.

“(El dúo fue fundamental), la prueba es lo que grabaron. Sobre todo el LP ‘Siembra’, donde se refleja ese concepto de letras que hablan de la realidad de un continente de lucha, de resistencia y de banderas”, explicó a EFE el investigador musical, escritor y melómano panameño, Mario García Hudson.

Para 1978, el dúo crea su disco más exitoso ‘Siembra’ con obras tan sonadas como ‘Pedro Navaja’ y ‘Plástico’; y en 1980 ‘Maestra vida’, una opera salsera que narra la sociedad de la clase trabajadora latinoamericana a través de la vida de los personajes Carmelo da Silva y Manuela Pérez en un barrio popular.

Colón y Blades sentaron los cimientos de ese subgénero de la salsa, alejándose de las letras tradicionales de amor o fiesta para contar historias crudas de la realidad urbana latinoamericana. Para la década de 1980 ambos comienzan a labrar sus carreras en solitario y su último álbum conjunto fue ‘Tras la Tormenta’, en 1995.

La disputa legal tras un concierto en San Juan

Pero los salseros desembocaron en una enemistad que duró más de 20 años. El conflicto entre Blades y Colón ocurrió en el año 2003, cuando después de reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de ‘Siembra’, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida.

Blades señaló que para el evento, producido por los puertorriqueños Ariel Rivas y César Sainz, cobraría $350,000 y que, tras pagar los gastos de hotel, músicos y pasajes aéreos, entre otros, dividiría el sobrante a partes iguales con Colón.

Sin embargo, el abogado de profesión y exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió $68,000, y Colón lo demandó en mayo de 2007 alegando que le debía $115,000 por los honorarios del concierto.

Finalmente, en el año 2013, un juez de un tribunal puertorriqueño decidió a favor de Blades, encontrando que la promotora del concierto en efecto recibió el dinero de los artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin permiso.

También se presentaron en varias ocasiones en Puerto Rico, pero por separado. En la última presentación en Panamá el año pasado durante los Premios Juventud, Colón interpretó ‘La murga de Panamá’, compuesto por él y Lavoe en 1970.

Reconocidos salseros expresaron a EFE en 2025 su anhelo de que en algún momento ambos salseros hicieran las paces y se reencontrasen para grabar al menos una canción y provocar millones de vítores en el mundo, un deseo que nunca llegó a término.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.A los 13 años, Willie Colón descubrió la trompeta y entendió que la música sería el camino que definiría toda su vida.El concierto "Idilio Sinfónico" de Willie Colón, el último en la isla, se llevó a cabo el sábado, 9 de agosto de 2025, en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.
1 / 23 | Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

Pese a ese distanciamiento, el cantante panameño dedicó hoy unas breves palabras a su compañero en redes sociales bajo la promesa de ampliarlas más adelante: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”.

Willie Colón, Rubén Blades
