William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

Fallece el maestro de la salsa Willie Colón. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

1 / 23 | Fallece el maestro de la salsa Willie Colón. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

Willie Colón, una de las figuras más trascendentales en la historia del género de la salsa y uno delos productores musicales más destacados de su generación, ha muerto.

La información de su deceso se dio a conocer a través de su página oficial en Facebook.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, lee el mensaje difundido por su familia.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, se agregó en la publicación.

PUBLICIDAD

En días recientes al menos dos destacados salseros y colegas de Colón habían pedido oraciones públicas por la salud del veterano músico quien estaría hospitalizado por problemas respiratorios en una institución médica de Nueva York.

El maestro trombonista tenía 75 años.

William Anthony Colón Román, nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, de padres puertorriqueños, y fue criado en el sur del Bronx. Desde niño mostró interés en la música,comenzando a tocar la trompeta y más adelante cambiándola por el trombón, instrumento que se transformaría en uno de sus símbolos personales.

1 / 23 | Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York. 1 / 23 Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York. Compartir

Cuando tenía 15 años, firmó con el nacientesello musical de Fania Records, fundado por Johnny Pacheco y el abogado Jerry Masucci, y a los 17 grabó su primera producción.

Poco tiempo después, Pacheco le recomendó como cantante a un joven puertorriqueño llamado Héctor Pérez y juntos se convirtieron en uno de los dúos musicales más importantes en la historia de la salsa: Willie Colón y Héctor Lavoe.

Durante este periódo, Colón grabó algunas de las producciones más destacadas de su carreracomo “The Husler” (1968); “Guisando” (1969); “Cosa Nuestra” (1970); “Asalto Navideño”(1971); “Lo Mato” (1973); y “The Good, The Bad, The Ugly” (1975), entre otros.

Durante este periodo, Colón y Lavoe desarrollaron una identidad basada en la imagen de los gánsteres de la época de la ley seca en Estados Unidos, durante toda la década de 1920. La voz de Lavoe y lagran habilidad musical de Colón se entremezclaron para dar forma a uno de los sonidos másdistintivos de cualquier orquesta de salsa en la época.

PUBLICIDAD

Asimismo, muchos de los temas tratados por los artistas en sus producciones comentaban sobre asuntos sociales y sobre la experiencia puertorriqueña desde la diáspora.

En el año 1977, Colón lanzó su primera producción con el panameño Rubén Blades comocantante, titualda “Metiendo Mano” y en 1979, ambos produjeron lo que todavía hoy esconsiderado el álbum más trascendental en la historia de la salsa: “Siembra”, un disco que incluyó temas como “Plástico”, “Buscando guayaba” y “Pedro Navaja”.

El disco fue un éxito monumental en introdujo un nuevo grado de experimentación musical y comentario social al género, con canciones que comentaban sobre la falsedad de las apariencias y el dinero, la vida delas clases más bajas en una ciudad como Nueva York y sobre el amor.Colón llegó a colaborar con muchos otros artistas a lo largo de su carrera, aunque tambiéncontinuó desarrollando su propia imagen y sonido en producciones como solista, entre ellas, “Fantasmas” en 1981, “Corazón Guerrero” en 1982, y “Tiempo Pa’ Matar” en 1983, este último destacándose por incluir un tema de protesta contra la guerra en Vietnam. A finales de la décadade 1980, Colón incursionó en el mundo de la política partidista, y en 1994 corrió en la primariademócrata por el escaño del décimo séptimo distrito congresional, siendo derrotado.

El artista se mantuvo activo en la escena político partidista, ofreciendo su apoyo al Partido Demócrata hasta que en el año 2017 admitió públicamente haber votado por Donald Trump para la presidencia y desde entonces siendo un defensor de sus políticas.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Colón fue merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos varios grados honorarios de distintas universidades en Estados Unidos, su entrada al International Latin Music Hall of Fame en el año 2000 y al Latin Songwriters Hall of Fame en 2019.

A pesar de su gran lista de contribuciones a la música, Colón nunca ganó un premio Grammy competitivo, aunque fue nominado unas 10 veces.

Sophy grabando salsa con Willie Colón en Nueva York. (El Nuevo Día)

Desde la llegada del nuevo milenio, la carrera de Colón muchas veces se vio ensombrecida por disputas legales y controversias, muy especialmente el resquiebre de su relación con Blades, que nunca llegó a recuperarse luego de varios procesos en tribunales por disputas contractuales.

Asimismo, sus distintos posicionamientos políticos a lo largo del final de su vida llevaron a muchas personas a intentar distanciar al artista de su obra musical.

Se puede afirmar con certeza absoluta que sin Colón, la salsa no habría sido lo que en sus tiempos llegó a ser. Su astucia musical y talento innegable lo llevaron a empujar barreras y abrir camino para muchos otros artistas en la música latina. Del mimo modo, su interés en temas sociales también mostró que este género podía servir de vehículo para invitar al pensamiento y ala reflexión, que la salsa iba mucho más allá del baile. Pero quizás, nadie mejor recogió la esencia de lo que su música representaba que el propio Colón.