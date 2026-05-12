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Sorpresiva eliminación sacude “La casa de los famosos 6”

El final de la duodécima gala de eliminación dejó a la audiencia en “shock”

12 de mayo de 2026 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Curvy Zelma y Lorena Herrera se conocieron durante su participación en "Top Chef VIP". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con más de 35 años de trayectoria y una presencia que paraliza cualquier escenario, la actriz mexicana Lorena Herrera no entró a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo solo como una participante más, sino como una cara conocida del espectáculo mexicano dispuesta a desafiar la dinámica de un encierro que ya ardía en polémicas.

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Tras su ingreso a la mansión el pasado 28 de marzo, muchos esperaban que su llegada fuera el salvavidas de una temporada turbulenta. Sin embargo, el paso de la artista por la competencia, dejó una lección clara: en el mundo de los “realities”, ni la belleza más icónica ni la fama más sólida garantizan la permanencia si no se está dispuesto a jugar el juego del conflicto.

Ayer, lunes, Herrera se convirtió en la duodécima eliminada en una noche que dejó a la audiencia en “shock”. La también exparticipante de “Top Chef VIP” se despidió con la misma frente en alto con la que ingresó.

Después de 21 días encerrada, la intérprete aseguró que no sacrificaría su esencia por unos minutos extra de atención frente a las cámaras. Sobre las tres compañeras con las que entró, la modelo expresó que Sandra Itzel es la que tiene mayor probabilidad para destacarse y llegar a la final.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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