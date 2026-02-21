Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los íconos de la Fania se despiden de Willie Colón

Compañeros de generación y herederos del movimiento de la Fania evocaron su impacto cultural y social

21 de febrero de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Concierto de Willie Colón y Rubén Blades el 22 de julio de 1988. (XAVIER J. ARAUJO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - La muerte este sábado de Willie Colón ha estremecido al mundo de la música latina. Compañeros de generación, colegas y figuras emblemáticas de la salsa despidieron al trombonista, productor y compositor con mensajes cargados de dolor y admiración, resaltando su legado como uno de los arquitectos del sonido que definió a toda una época.

RELACIONADAS

Desde Fania Records, sello fundamental en el desarrollo de la salsa, lamentaron la partida de quien consideraron “un ícono de nuestra cultura y un pilar de la familia Fania”.

En un mensaje difundido en redes sociales, destacaron que Colón fue “un visionario que moldeó el sonido de la salsa moderna” y afirmaron que “su impacto es eterno”.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.A los 13 años, Willie Colón descubrió la trompeta y entendió que la música sería el camino que definiría toda su vida.El concierto "Idilio Sinfónico" de Willie Colón, el último en la isla, se llevó a cabo el sábado, 9 de agosto de 2025, en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.
1 / 23 | Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

El cantautor panameño Rubén Blades, con quien Colón marcó una de las alianzas más influyentes del género, confirmó la noticia con pesar. “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió.

Blades envió sus condolencias a la esposa e hijos del músico y adelantó que más adelante reflexionará sobre su “vital e importante legado musical”.

El pianista Papo Lucca, director de La Sonora Ponceña, manifestó su profunda tristeza y evocó la fe que mantenía en la recuperación del músico. “Hoy despedimos a un referente, pero su obra seguirá sonando en cada escenario donde la salsa se toque con respeto y pasión”, expresó.

Destacó además el compromiso compartido de defender la música caribeña y proyectarla hacia el futuro, representando con orgullo a Puerto Rico y al Caribe ante el mundo.

El productor Sergio George también rindió homenaje al artista, a quien describió como “un arquitecto del sonido latino”.

Señaló que su talento influyó en la identidad de generaciones dentro y fuera de la cultura latina, y resaltó su valentía para innovar y convertir “historias de barrio” en himnos universales.

“Donde haya un trombón sonando, ahí Willie estará por siempre”, agregó.

Oscar D’León, quien colaboró en varios homenajes de la Fania y con la marca Fania All Stars, afirmó: “¡Cómo cuesta decirle adiós a un gigante! Hoy la salsa está de luto, pero estoy seguro de que el cielo está de fiesta recibiendo a un grande”.

Recordó las numerosas tarimas y festivales que compartieron alrededor del mundo y subrayó que “ese trombón cambió la historia de nuestra música latina”.

“Tu música es eterna”, concluyó.

Cuéntame con Willie Colón

Cuéntame con Willie Colón

A semanas de su concierto, el trombonista Willie Colón habla de su trayectoria, sus dos binomios más exitosos con Héctor Lavoe y Rubén Blades, su puertorriqueñidad y las elecciones en Estados Unidos

Willie ColónSalsaFania All Stars
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
