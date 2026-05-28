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Bad Bunny sorprende con Sech en su segundo concierto en Lisboa

La dupla interpretó el tema “Ignorantes” como la “canción sorpresa” de la velada

28 de mayo de 2026 - 9:31 AM

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Bad Bunny, a la izquierda, cantó junto al panameño Sech el tema “Ignorantes” y un remix de “Otro trago”.
Bad Bunny, a la izquierda, cantó junto al panameño Sech el tema “Ignorantes” y un remix de “Otro trago”. (EDWIN RODRIGUEZ)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Por segunda noche consecutiva, Lisboa vibró al ritmo de Bad Bunny. La superestrella puertorriqueña volvió a colgar el cartel de “todo vendido” en el Estádio da Luz (Estádio do Sport Lisboa e Benfica) como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Sin embargo, a diferencia de la noche inaugural en solitario, la función del miércoles 27 de tuvo como invitado sorpresa al intérprete urbano Sech.

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Según los vídeos que inundaron las redes sociales, el público enloqueció desde el primer segundo del panameño en tarima. Sech apareció en la casita de forma espectacular, emergiendo desde el foso del escenario en un ascensor ante la mirada de miles de fanáticos.

La dupla inició su descarga con “Ignorantes”, el éxito global que lanzaron en 2020 como parte del álbum “YHLQMDLG”. Esta se convirtió en la “canción sorpresa” de la velada, una dinámica que Bad Bunny ha implementado desde el inicio del tour y que no se repetirá en ningún otro espectáculo de la gira.

La participación no se limitó a un solo tema. También interpretaron un remix de “Otro Trago”, canción incluida en “Sueños” (2019), el segundo álbum de Sech, originalmente junto a Darell. La aparición llega en un momento importante en la carrera de Sech, quien recientemente lanzó su nuevo álbum, “SECHO GANG”.

El concepto de interpretar un tema exclusivo por noche se ha convertido en el sello distintivo de toda la gira. Por ejemplo, en la primera fecha en Barcelona, donde abrió la gira, invitó a Bad Gyal para interpretar “La Santa”, además de incluir en el repertorio “Moscow Mule” y “Yonaguni”. En el segundo concierto, el sábado 23 de mayo, el invitado fue Bryant Myers, con quien cantó “Triste”. En Lisboa, por ejemplo, la primera noche tuvo como momento distintivo “Estamos bien”.

Qué le espera

Esta segunda fase de conciertos tendrá 29 funciones en 12 ciudades repartidas en 10 países, de los que ya ha presentado cuatro. La próxima parada será en Madrid, donde Bad Bunny tiene programados 10 conciertos en el Estadio Riyadh Metropolitano comenzando el sábado, 30 de mayo de 2026.

Más adelante, la gira continuará el 20 y 21 de junio en Düsseldorf, Alemania, en el Merkur Spiel-Arena; el 23 y 24 de junio en Arnhem, Países Bajos, en el GelreDome; y el 27 y 28 de junio en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium. Después seguirá el 1 de julio en Marsella, Francia, en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena. El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.

22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock
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Bad BunnySechMúsica urbanaLisboaPortugal
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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