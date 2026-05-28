Fiel a la Vega festejará sus 30 años en el Choliseo

Hay bandas que marcan una época y otras terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país.

Es así como 30 años después de transformar el rock en español en Puerto Rico, la banda Fiel a la Vega regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para celebrar sus tres décadas de trayectoria musical.

La cita musical será el sábado, 24 de octubre de 2026 a las 8:00 p.m. en el Choliseo. El grupo de rock recorrerá la historia,evolución y su legado como una de las agrupaciones más influyentes en la música puertorriqueña.

Más que un concierto de aniversario, “Fiel a la Vega: 30 Años” será una celebración de generaciones completas que crecieron cantando himnos como “Salimos de Aquí”, “El Wanabí”, “Bla, Bla, Bla”, “Solamente”, “Canción en la Arena”, “Superhéroes” y otros temas que permanecen en la memoria colectiva de Puerto Rico.

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Desde el lanzamiento de su álbum debut en 1996, Fiel a La Vega redefinió el rock puertorriqueño. Sus letras, su energía y su conexión con el país transformaron a Tito Auger, Ricky Laureano, Jorge Arraiza y Pedro Arraiza en una de las agrupaciones más respetadas, queridas e influyentes en la historia musical de Puerto Rico.

“Treinta años después seguimos aquí gracias a la gente. Las canciones dejaron de pertenecernos hace mucho tiempo y pasaron a formar parte de la vida de quienes las hicieron suyas. Este concierto es para celebrar eso, la historia que hemos construido juntos durante tres décadas”, expresó Tito Auger en declaraciones escritas.

La producción promete una puesta en escena monumental y una noche cargada de emociones, recuerdos, invitados especiales y momentos que repasarán las distintas etapas de la agrupación, desde sus comienzos hasta el presente.

“Fiel a La Vega no es simplemente una banda de rock. Es parte de la historia musical de Puerto Rico. Llegar a 30 años con esta conexión con el público, con esta vigencia y con este repertorio, es algo verdaderamente extraordinario. El país va a vivir una noche muy especial”, expresó Albert Morales, productor del evento y manejador de la agrupación durante los últimos 12 años.

Los boletos para “Fiel a La Vega: 30 Años” estarán a la venta viernes, 29 de mayo desde las 10:00 a.m. a través de Ticketera y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico. Los precios comienzan en $55 hasta $125.